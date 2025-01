Quán quân Cao Bá Hưng đang ở đâu?

8 năm trước, Sing My Song lên sóng và nhanh chóng gây sốt. Đây là game show có format mới lạ ở thời điểm đó, khi các thí sinh cùng lúc thể hiện 2 vai trò nhạc sĩ và ca sĩ trình diễn. Đây bước đệm lý tưởng của game show, nhiều nghệ sĩ bước ra thị trường và khẳng định được vị thế.

Một năm qua, Bùi Công Nam bứt phá sự nghiệp nhờ tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai. Phan Mạnh Quỳnh vừa tổ chức Live Concert đầu tiên ở TP.HCM, tiếp tục khẳng định vị thế sau nhiều năm định hình chỗ đứng. Hứa Kim Tuyền làm giám đốc âm nhạc của Chị đẹp mùa 2.

Ngược lại, những hiện tượng khác của Sing My Song mùa 1 như Cao Bá Hưng, Phạm Hồng Phước, Ưng Đại Vệ, Lê Thiện Hiếu hoạt động âm thầm. Đặc biệt, sự mất hút của quán quân Cao Bá Hưng được khán giả chú ý hơn cả.

Phan Mạnh Quỳnh và Bùi Công Nam có sự nghiệp thăng tiến

Lò luyện "hit maker"

Thuở ấy, Sing My Song tạo cơn sốt không kém gì Rap Việt và 2 game show Anh trai hiện tại. Sing My Song tạo ra sự đột phá trong làng game show âm nhạc với tính chất của một chương trình đậm tính chuyên môn. Giám khảo ở Sing My Song mùa 1 là Đức Trí, Nguyễn Hải Phong, Giáng Son và Lê Minh Sơn, đều là những "tay viết" nhạc nổi tiếng.

Các thí sinh phải sáng tác ca khúc mới và tự thể hiện ngay vòng đầu tiên. Càng vào sâu chương trình, thử thách sáng tác cho thí sinh càng khắc nghiệt và đòi hỏi lớn hơn. Cuộc chơi ở Sing My Song khác hẳn Vietnam Idol, The Voice hay X-Factor, những chương trình tập trung vào giọng hát, trình diễn. Trong khi đó, Sing My Song ưu tiên nhất ở khả năng sáng tác.

Khán giả được nghe một loạt sáng tác mới, đa dạng chủ đề và thể loại âm nhạc. Đây là điểm hút nhất, tạo nên thành công cho Sing My Song. Tương tư của Cao Bá Hưng là bản hit "viral" khắp mạng xã hội khi đó. Loạt tiết khác như Ông bà anh (Lê Thiện Hiếu), Chí Phèo (Bùi Công Nam), Có chàng trai viết lên cây (Phan Mạnh Quỳnh) cũng gây phấn khích.

Từ Sing My Song, một loạt ca sĩ kiêm cả vai trò nhạc sĩ xuất hiện, tỏa sáng trên thị trường và đóng góp rất nhiều bản hit. Phan Mạnh Quỳnh có lẽ là người thành công nhất, sau 8 năm, Có chàng trai viết lên cây vẫn là siêu hit. Bùi Công Nam và Hoàng Dũng là 2 cái tên tiếp theo trong nhóm vào chung kết duy trì được sự nổi tiếng lâu dài.

Nhóm thí sinh gồm Đoàn Thế Lân (Grey D), Trần Dũng Khánh, Vicky Nhung, Hứa Kim Tuyền không tiến sâu ở game show, nhưng có sự nghiệp sáng sau đó. Grey D là trường hợp đặc biệt, tham gia Sing My Song khi mới 16 tuổi. Nguyễn Hải Phong và Lê Minh Sơn từng nhận định Grey D chắc chắn sẽ làm được điều gì đó bùng nổ về sau. Thực tế là sau 8 năm, Grey D đã nằm trong nhóm ca sĩ Việt hút lượng người nghe cao hàng đầu.

Sing My Song mùa 1 có thêm Vương Anh Tú và Trịnh Thăng Bình, những tên tuổi nổi tiếng của thị trường nhưng bị loại ngay vòng đầu. Ca khúc Vỡ tan của Trịnh Thăng Bình không được HLV nào bấm chọn nhưng bất ngờ là hit của Vpop sau đó. Chỉ một năm sau Sing My Song, Vương Anh Tú thành "hit maker" thống trị phân khúc Pop Ballad.

Cao Bá Hưng và Lê Thiện Hiếu sau 8 năm

Quán quân mất hút

Ở tuổi 17, Cao Bá Hưng thành hiện tượng nhạc Việt, nhưng vướng tranh cãi vì ngôi quán quân. Nhiều khán giả nhận định Phan Mạnh Quỳnh và Bùi Công Nam mới là 2 thí sinh thể hiện tốt nhất ở chung kết, đồng thời giữ phong độ ổn định qua nhiều vòng. Dù vậy, từ lá phiếu của hội đồng bình chọn, Cao Bá Hưng vượt lên tất cả.

Sau 8 năm, cái tên Cao Bá Hưng dần mất hút khỏi thị trường nhạc Việt. Lý do bởi giọng ca sinh năm 1998 không tiếp tục phát triển sự nghiệp theo hướng thị trường đại chúng, mà vạch cho mình lối đi đánh vào thiểu số. Cụ thể là Cao Bá Hưng chủ yếu sáng tác, làm nhạc mang bản sắc dân tộc, dân gian đương đại, tách biệt hẳn thị trường.

Quán quân Sing My Song giờ gần như lui hẳn về hậu trường để tham gia sản xuất nhạc, đồng nghĩa chuyện tên tuổi của Cao Bá Hưng ngày càng phai nhạt sau hào quang nhất thời ở game show.

Không chỉ Cao Bá Hưng, nhiều hiện tượng nổi lên rồi chợt tắt từ Sing My Song mùa một. Lê Thiện Hiếu đã có bước đệm rất tốt nhưng không thể bứt lên. Ưng Đại Vệ được khán giả chú ý thêm một lần nữa nhờ Sing My Song, nhưng sau đó không có dự án đáng chú ý. Phạm Hồng Phước từng là "hit maker", song mất hút khó hiểu sau chương trình, gần đây mới trở lại.

Ở Sing My Song, từng xuất hiện một Lê Kiều Diễm được đánh giá như "Hồ Ngọc Hà phiên bản 2.0", do một tay Đức Trí nâng đỡ. Giọng ca này từng là Á quân X-Factor và thể hiện tiềm năng lớn khi tham gia Sing My Song. Song, sau chừng ấy năm, Kiều Diễm không còn được nhắc tới.

Từ sức nóng của mùa một, Sing My Song lên sóng mùa 2, vẫn quy tụ loạt thí sinh tiềm năng nhưng không còn gây sốt. Game show bẵng đi một thời gian, rồi trở lại với cái tên mới - Big Song With Deal - lên sóng năm 2022 nhưng vẫn thất bại trong việc tìm lại hào quang như mùa một.