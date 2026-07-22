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Quân nhân đã phục viên, xuất ngũ được tăng trợ cấp hằng tháng

Luân Dũng
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Theo quy định mới ban hành, quân nhân, người làm công tác cơ yếu phục viên, xuất ngũ, thôi việc sẽ được điều chỉnh tăng thêm 8% trên mức trợ cấp hằng tháng.

Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư quy định điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

Đối tượng áp dụng là quân nhân đã phục viên, xuất ngũ đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Quyết định số 142/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

Quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Quyết định số 62/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, sẽ điều chỉnh tăng thêm 8% trên mức trợ cấp hằng tháng của tháng 6 năm 2026 theo công thức: Mức trợ cấp hằng tháng được hưởng từ tháng 7 sẽ bằng mức trợ cấp hằng tháng được hưởng tại thời điểm 6 nhân với 1,08.

Mức trợ cấp hằng tháng sau khi đã được điều chỉnh tăng thêm, cụ thể như sau:

Từ đủ 15 năm đến dưới 16 năm, mức trợ cấp bằng 2.838.000 đồng/tháng.

Từ đủ 16 năm đến dưới 17 năm, mức trợ cấp bằng 2.966.000 đồng/tháng.

Từ đủ 17 năm đến dưới 18 năm, mức trợ cấp bằng 3.097.000 đồng/tháng.

Từ đủ 18 năm đến dưới 19 năm, mức trợ cấp bằng 3.227.000 đồng/tháng.

Từ đủ 19 năm đến dưới 20 năm, mức trợ cấp bằng 3.353.000 đồng/tháng.

Kinh phí thực hiện điều chỉnh trợ cấp hằng tháng do ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương và giao UBND cấp tỉnh thực hiện.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 30/8/2026. Các quy định tại Thông tư này được thực hiện từ ngày 1/7/2026.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị và địa phương kịp thời phản ánh về Bộ Quốc phòng (qua Cục Chính sách - Xã hội/Tổng cục Chính trị) để tổng hợp, báo cáo Thủ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định.

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Bộ Quốc phòng

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