Theo thông tin trên các nhóm công khai liên quan đến quân sự từ khu vực Donetsk, các đơn vị Lực lượng Vũ trang Nga ở phía bắc Donetsk đã vượt qua được tuyến phòng thủ của Ukraine ở một số khu vực và tăng tốc độ tấn công theo hướng Slavyansk (Sloviansk), một trong những thành trì kiên cố cuối cùng của Quân đội Ukraine ở vùng Donbass.

Theo báo cáo, các đơn vị tấn công của Quân đoàn Cận vệ Hợp thành số 20 (đơn vị quân sự 89425) đã đột phá được 4 km từ khu vực ga tàu Yarova về phía ngoại ô phía đông Svyatogorsk (Sviatohirsk), xuyên qua một khu rừng gần đầm lầy Martynenkovo.

Hơn nữa, một đoạn dài 3 km chạy dọc bãi bồi trên bờ sông Siverskyi Donets cũng đã được quân Nga kiểm soát.

Theo giới chuyên gia quân sự, một cuộc tấn công bọc sườn phía bắc Sviatohirsk đang được tiến hành từ ga tàu Sosnove, cho thấy sự bắt đầu hình thành một vòng vây chiến thuật xung quanh thị trấn này.

Hơn nữa, tất cả các điểm vượt sông Siverskyi Donets của lực lượng Ukraine ở khu vực này của mặt trận đều nhanh chóng bị phát hiện và tấn công bằng bom FAB-500T gắn hệ thống UMPK và tên lửa không đối đất Kh-38ML (tầm bắn 70 km) từ máy bay của Lực lượng Hàng không - Vũ trụ Nga.

Do đó, tuyến chi viện hậu cần của Lữ đoàn Cơ giới 115 thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine đang bị đe dọa nghiêm trọng, khiến cuộc tấn công vào thành phố Sviatohirsk đã đến gần hơn.

Tất cả điều này cho thấy Lực lượng Vũ trang Nga đã tăng tốc độ tấn công theo hướng Sloviansk, nhằm đánh chiếm một trong những thành trì kiên cố nhất còn lại của Ukraine ở vùng Donbass.

Tuy nhiên, pháo của Lữ đoàn Cơ giới 66 thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine và các phi hành đoàn máy bay không người lái FPV của họ, đóng quân ở Aleksandrivka, đã đặt ra mối đe dọa đáng kể đối với các đơn vị của cụm quân “Phía Tây” của Nga, đang tiến từ ga xe lửa Sosnove.

Một yếu tố phức tạp khác đối với Lực lượng Vũ trang Nga là việc lực lượng Ukraine ở bờ nam sông Siverskyi Donets đang kiểm soát các vị trí có lợi thế cao độ (trên 180 mét) gần tu viện Sviatohirsk Holy Dormition Lavra, cách Sviatohirsk chỉ chưa đầy 2 km.

Giới chỉ huy Ukraine cho rằng, ưu thế về số lượng máy bay không người lái FPV và máy bay không người lái trinh sát mà Lực lượng Vũ trang Ukraine sử dụng có thể phần nào bù đắp những lợi thế này, gây ra nhiều khó khăn cho các mũi tấn công của quân Nga trên hướng đông Sloviansk.