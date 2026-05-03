HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Quân Nga đào địa đạo tập kích nội thành Kostiantynivka

Hoàng Đức |

Quân Nga đang đào một đường hầm vào hậu phương của Quân đội Ukraine ở Kostiantynivka, giống như trận đánh chiếm thị trấn Sudzha, vùng Kursk.

Quân Nga đào địa đạo đánh vào nội thành Kostiantynivka

Nguồn tin tình báo của Ukraine đã công bố đoạn video cho thấy binh lính Lực lượng Vũ trang Nga đang đào một đường hầm vào hậu phương của lực lượng phòng thủ Ukraine, tương tự như chiến thuật họ đã sử dụng để tái chiếm thị trấn Sudzha thuộc vùng Kursk hồi tháng 3 năm ngoái.

Đoạn video nhấn mạnh rằng, việc xây dựng tuyến địa đạo đang được tiến hành gần thành phố Kostiantynivka, nhưng lực lượng Ukraine không thể xác nhận địa điểm cụ thể một cách chắc chắn.

Đoạn phim cho thấy một số binh lính Lực lượng Vũ trang Nga đang tiến hành đào xúc tại một đoạn địa đạo, phần đường hầm đã hoàn thành đủ rộng rãi để binh lính di chuyển.

Tuy nhiên, dường như công việc vẫn còn khá xa mới có thể đạt được tới tình trạng cho phép các trang bị di chuyển trong đường hầm. Hiện nó mới có thể được sử dụng để vận chuyển binh sĩ với trang bị cá nhân, phù hợp cho hoạt động của các nhóm đặc nhiệm.

Theo các nhà phân tích quân sự Ukraine, việc xây dựng đường hầm ngầm đang được tiến hành ở khu vực Kostiantynivka cho thấy lực lượng Nga đang ráo riết chuẩn bị cho một cuộc tập kích xâm nhập nội đô, đánh chiếm một thành trì lớn ở Donetsk và cũng là cứ điểm đầu cầu trên trục phòng thủ Kostiantynivka-Druzhkivka-Kramatorsk-Sloviansk.

Các nguồn tin địa phương cho biết các đơn vị Nga hiện đã thành công trong việc bao vây thành phố và đang xâm nhập vào nội đô, giao tranh quyết liệt với lực lượng đồn trú của Ukraine tại Dolgaya Balka, ngoại ô Kostiantynivka.

Các chuyên gia quân sự Nga đã nghiên cứu video xây dựng đường hầm và chỉ ra một thực tế rằng: Gần đây, trong lòng binh sĩ Ukraine đã dấy lên một nỗi sợ hãi thực sự đối với các cuộc đột phá dưới lòng đất của Lực lượng Vũ trang Nga.

Chiến thuật này tỏ ra đặc biệt hiệu quả sau vụ đột phá thành công bằng đường hầm trong chiến dịch đánh chiếm thành phố Avdiivka (Donetsk) và chiến dịch táo bạo tái chiếm thị trấn Sudzha thuộc vùng Kursk của Nga.

Theo Topcor.ru
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Choáng ngợp cảnh 'khó tin' ở công trường cầu 1.800 tỷ đồng, thay thế cây cầu hơn 100 năm tuổi ở Hà Nội

Choáng ngợp cảnh 'khó tin' ở công trường cầu 1.800 tỷ đồng, thay thế cây cầu hơn 100 năm tuổi ở Hà Nội

01:28
Camera cây xăng ghi lại gì tại thời điểm xe ô tô bốc cháy ngùn ngụt khiến 2 người tử vong?

Camera cây xăng ghi lại gì tại thời điểm xe ô tô bốc cháy ngùn ngụt khiến 2 người tử vong?

00:58
Con đường đắt đỏ bậc nhất hành tinh ở Hà Nội đã 'lột xác' thế nào sau nhiều năm chậm trễ?

Con đường đắt đỏ bậc nhất hành tinh ở Hà Nội đã 'lột xác' thế nào sau nhiều năm chậm trễ?

01:13
Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

01:24
Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

01:18
Tổ hợp dự án hơn 3.600 tỷ đồng gấp rút thi công, chỉ ít tháng nữa người dân Hà Nội sẽ đón tin vui?

Tổ hợp dự án hơn 3.600 tỷ đồng gấp rút thi công, chỉ ít tháng nữa người dân Hà Nội sẽ đón tin vui?

01:41
Ra mắt xe máy điện đi gần 300 km/sạc, giá thấp hơn cả Honda Lead

Ra mắt xe máy điện đi gần 300 km/sạc, giá thấp hơn cả Honda Lead

01:28
Chính thức: Thông xe công trình cấp đặc biệt - cầu vượt cửa biển nghìn tỷ dài nhất miền Trung

Chính thức: Thông xe công trình cấp đặc biệt - cầu vượt cửa biển nghìn tỷ dài nhất miền Trung

01:23
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại