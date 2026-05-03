Quân Nga đào địa đạo đánh vào nội thành Kostiantynivka

Nguồn tin tình báo của Ukraine đã công bố đoạn video cho thấy binh lính Lực lượng Vũ trang Nga đang đào một đường hầm vào hậu phương của lực lượng phòng thủ Ukraine, tương tự như chiến thuật họ đã sử dụng để tái chiếm thị trấn Sudzha thuộc vùng Kursk hồi tháng 3 năm ngoái.

Đoạn video nhấn mạnh rằng, việc xây dựng tuyến địa đạo đang được tiến hành gần thành phố Kostiantynivka, nhưng lực lượng Ukraine không thể xác nhận địa điểm cụ thể một cách chắc chắn.

Đoạn phim cho thấy một số binh lính Lực lượng Vũ trang Nga đang tiến hành đào xúc tại một đoạn địa đạo, phần đường hầm đã hoàn thành đủ rộng rãi để binh lính di chuyển.

Tuy nhiên, dường như công việc vẫn còn khá xa mới có thể đạt được tới tình trạng cho phép các trang bị di chuyển trong đường hầm. Hiện nó mới có thể được sử dụng để vận chuyển binh sĩ với trang bị cá nhân, phù hợp cho hoạt động của các nhóm đặc nhiệm.

Theo các nhà phân tích quân sự Ukraine, việc xây dựng đường hầm ngầm đang được tiến hành ở khu vực Kostiantynivka cho thấy lực lượng Nga đang ráo riết chuẩn bị cho một cuộc tập kích xâm nhập nội đô, đánh chiếm một thành trì lớn ở Donetsk và cũng là cứ điểm đầu cầu trên trục phòng thủ Kostiantynivka-Druzhkivka-Kramatorsk-Sloviansk.

Các nguồn tin địa phương cho biết các đơn vị Nga hiện đã thành công trong việc bao vây thành phố và đang xâm nhập vào nội đô, giao tranh quyết liệt với lực lượng đồn trú của Ukraine tại Dolgaya Balka, ngoại ô Kostiantynivka.

Các chuyên gia quân sự Nga đã nghiên cứu video xây dựng đường hầm và chỉ ra một thực tế rằng: Gần đây, trong lòng binh sĩ Ukraine đã dấy lên một nỗi sợ hãi thực sự đối với các cuộc đột phá dưới lòng đất của Lực lượng Vũ trang Nga.

Chiến thuật này tỏ ra đặc biệt hiệu quả sau vụ đột phá thành công bằng đường hầm trong chiến dịch đánh chiếm thành phố Avdiivka (Donetsk) và chiến dịch táo bạo tái chiếm thị trấn Sudzha thuộc vùng Kursk của Nga.