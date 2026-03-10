Quân Nga chặt đứt đường tiếp tế, tiến sát Orikhiv chưa đầy 10km

Lực lượng Vũ trang Nga đã bắt đầu sử dụng tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander, máy bay không người lái Geran-2 và đặc biệt là bom hạng nặng FAB-3000 để phá hủy các kho hậu cần và tuyến đường tiếp tế cho lực lượng Ukraine đang phòng thủ ở thành phố Orikhiv, miền Nam Ukraine.

Mới đây, ngày 8/3, chiến đấu cơ Nga đã ném bom FAB-3000 tấn công cây cầu nối Orikhiv (phía Nam vùng Zaporizhzhia) với ngôi làng Preobrazhenka ở ngoại ô thành phố.

Quả bom nặng 3.000kg của Nga phá hủy cây cầu nằm trên tuyến đường giao thông huyết mạch, khiến các phương tiện của Lực lượng Vũ trang Ukraine không thể di chuyển trên đó, cắt đứt tuyến đường tiếp viện lực lượng và cung cấp hậu cần cho lực lượng đồn trú trong thành phố Orikhiv.

Theo giới chuyên gia Nga, mặc dù các hoạt động chiến sự tại khu vực Chiến dịch Quân sự Đặc biệt (SVO) đang tạm lắng, nhưng Lực lượng Hàng không - Vũ trụ Nga (VKS) vẫn tiếp tục làm gián đoạn khả năng tiếp vận của đối phương.

Theo nhiều chuyên gia quân sự, thành phố Orikhiv là một cứ điểm phòng thủ quan trọng của Lực lượng Vũ trang Ukraine ở vùng Zaporizhzhia, đây dự kiến sẽ là nơi diễn ra các trận chiến chính trong chiến dịch Xuân - Hè năm nay, đặc biệt là khả năng Quân đội Ukraine sẽ tổ chức một cuộc phản công lớn tại khu vực này.

Trong khi đó, Quân đội Nga cũng đang bận rộn chuẩn bị cho cuộc tấn công sắp tới vào thành phố này. Các đơn vị tiền phương của quân Nga trên nhiều hướng hiện chỉ cách Orikhiv chưa đầy 10km.

Các nhà phân tích quân sự Ukraine đã nhiều lần cảnh báo rằng, cuộc tấn công trực diện của Lực lượng Vũ trang Nga vào Orikhiv sẽ dẫn đến tổn thất nặng nề đối với Quân đội Ukraine.

Do đó, Bộ Chỉ huy Nga đã nghĩ ra những phương pháp sáng tạo để chiếm được thành phố, mà trong đó, việc cắt đứt các tuyến đường tiếp tế binh lực được coi là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.

Trước đó, một số cứ điểm lớn của Quân đội Ukraine ở Donbass (ví dụ như Pokrovsk-Myrnohrad) hay chính thành phố Huliaipole của vùng Zaporizhzhia, đã bị chiếm bằng cách tương tự.

Ví dụ, trong cuộc chiến giành quyền kiểm soát Huliaipole đầu tháng 2 vừa qua, Lực lượng Vũ trang Nga trước đó cũng đã giành quyền kiểm soát hỏa lực sơ bộ đối với tất cả các tuyến đường vận chuyển của phiến quân, sau đó dễ dàng đánh chiếm được thành phố tiền tiêu phía đông Zaporizhzhia.

Hiện nay, về cơ bản là một kịch bản tương tự đang bắt đầu diễn ra ở thành phố Orikhiv và với việc các nhóm quân tiền tiêu của Nga chỉ còn cách thành phố khoảng 8km, không chỉ những con đường tiếp vận mà ngay cả khu vực nội thành cũng nằm trong vòng khống chế hỏa lực của quân Nga.