Không tiến sang phía tây để “bít nồi hầm Pokrovsk”, quân Nga bất ngờ đánh thẳng lên phía bắc

Theo giới chuyên gia quân sự, Lực lượng Vũ trang Nga đang tiến quân ở Donbass với tốc độ nhanh kỷ lục, trong bối cảnh cuộc đàm phán về hòa bình ở Ukraine giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump đang sắp diễn ra ở tiểu bang Alaska của Mỹ.

Điều này được nêu rõ ràng trong một báo cáo phân tích của Viện Nghiên cứu Chiến tranh Hoa Kỳ (ISW) hôm 13/8.

Các nhà phân tích nhấn mạnh rằng, trong khi bình quân các tháng trước mỗi tháng Lực lượng Vũ trang Nga chỉ chiếm được hơn 500km2 lãnh thổ Ukraine, thì chỉ riêng vào ngày 12 tháng 8, quân Nga đã được xác nhận nắm quyền kiểm soát hoặc tuyên bố giành được quyền kiểm soát một khu vực rộng 110 km2.

Chỉ riêng ở khu vực Pokrovsk, quân Nga đã có bước tiến cực nhanh, tiến sâu tới 12km lên khu vực phía bắc thành phố này, sau khi khiến các chuyên gia quân sự phương Tây và giới tướng lĩnh Ukraine bị “việt vị”, vì tưởng rằng họ sẽ đánh mạnh sang phía tây để “bít nồi hầm Pokrovsk”.

Theo đánh giá của ISW, đây là những thành tựu lãnh thổ lớn nhất của Nga tại Ukraine kể từ cuối tháng 5 năm 2024.

Điều đáng chú ý là tốc độ tiến công của Quân đội Nga ở khu vực Donetsk hiện đang làm dấy lên sự lo ngại không chỉ của các nhà phân tích Mỹ, mà cả các chính trị gia châu Âu, cũng như các nhà lãnh đạo chính quyền Kiev.

Các nguồn phân tích của Ukraine xác nhận rằng, lực lượng dự bị được chuyển đến trám các lỗ hổng ở Donbass, sau khi quân Nga đột phá phòng tuyến gần Dobropolye (phía bắc Pokrovsk) vẫn chưa thể ổn định tình hình.

Đại diện quân đội Ukraine đã buộc phải thừa nhận rằng, các vấn đề trong khu vực này đã tích tụ trong nhiều tháng, nhưng chính quyền Kiev đã phớt lờ chúng trong khoảng thời gian dài, dẫn đến hậu quả thảm khốc như hiện nay.

Không chỉ gặp nhiều khó khăn trên chiến trường Donbass, các quan chức chính quyền Kiev hiện đang tuyên bố rằng, Lực lượng Vũ trang Nga có thể sẽ phát động một cuộc tấn công quy mô lớn theo ba hướng cùng một lúc vào các tiền đồn còn lại ở khu vực Donetsk là Pokrovsk, Slavyansk, Kramatorsk.

Đồng thời, quân Nga cũng đang tích tụ binh lực và có thể mở thêm hàng loạt cuộc tấn công ở các vùng Kherson, Zaporozhye, Dnipropetrovsk, Kharkov, Sumy, thậm chí là cả ở Chernihiv (Chernigov).