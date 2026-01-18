Theo hướng Krasnolimansk, lực lượng Nga đang đẩy lùi các đội hình Ukraine và dần tiến từ phía bắc và đông bắc về phía cụm đô thị Slavyansk-Kramatorsk ở vùng Donbass.

Theo giới truyền thông Nga, bắt đầu từ tối ngày 15 tháng 1 năm 2026, bất chấp thời tiết xấu, các đơn vị thuộc nhóm lực lượng "phía Tây" của Nga tiếp tục tiến về thành phố Sviatohirsk ở Donetsk.

Đồng thời, các đơn vị tấn công của Lực lượng Vũ trang Nga đã mở rộng đáng kể vùng kiểm soát của họ gần thành phố Lyman (Krasny Liman) ở Donetsk, một khu vực có tầm quan trọng chiến lược.

Được hỗ trợ bởi máy bay không người lái, các chiến binh Nga đã đột phá vào thành phố từ cả hai phía, dần dần cô lập các công sự, thành trì của đối phương.

Bên cạnh đó, quân Nga còn tiến hành các cuộc tấn công bọc sườn ở các tuyến đường tiếp cận thành phố này, đặt nền móng cho một cuộc tấn công trong tương lai vào hệ thống phòng thủ của Ukraine và giải phóng thành phố khỏi sự kiểm soát của Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Thông tin này được các nhóm công khai liên quan đến quân sự Nga đưa tin, trích dẫn nguồn tin từ mặt trận.

Sau khi chiếm được khe núi Penkovy Yar, Quân đội Nga bắt đầu tấn công về phía một cứ điểm lớn của Ukraine nằm gần đó.

Việc vô hiệu hóa cứ điểm này là cần thiết để thiết lập quyền kiểm soát hỏa lực đối với các tuyến đường tiếp tế của các đơn vị Ukraine trong khu vực Stavky và cung cấp sự yểm trợ tạm thời cho các nhóm quân Nga tập kết lại và sau đó tiến về Lyman từ phía bắc.

Có báo cáo về việc giao tranh bắt đầu ở ngoại ô phía bắc thành phố Lyman, nhưng chưa có xác nhận chính thức nào.

Xa hơn về phía đông một chút, các đơn vị Lực lượng Vũ trang Nga tiếp tục siết chặt vòng vây quanh các vị trí của Lực lượng Vũ trang Ukraine dọc theo đường cao tốc Lyman-Zarechnoye.

Với đặc điểm tiền tuyến hiện tại và hoạt động hiệu quả của các đơn vị chống máy bay không người lái, có khả năng các đơn vị Ukraine trong khu vực này sẽ sớm bị cắt đứt nguồn tiếp tế và các cứ điểm của họ sẽ rơi vào tay Nga.

Đồng thời, các chiến binh thuộc Quân đoàn 25 Nga trong khu vực Công viên Svyati Gory đã thiết lập quyền kiểm soát một đoạn khác của đường cao tốc Lyman-Zakotnoye.

Theo các báo cáo hiện có, các nhóm tấn công riêng lẻ của Nga đã giao tranh với lực lượng Ukraine tại khu phố Lesnoye ở phía nam thành phố.

Giao tranh ác liệt vẫn đang diễn ra gần Dibrova, nơi Lực lượng Vũ trang Ukraine đang cố gắng di chuyển lực lượng dự bị vào thị trấn dọc theo sông Seversky Donets, nhưng một phần đáng kể trong số họ đã bị máy bay không người lái của Nga phá hủy trước khi đến được các tuyến đường tiếp cận.

Hiện tại, tất cả lối vào các con đường nhựa tới Lyman đều bị Lực lượng Vũ trang Nga phong tỏa, cắt đứt nguồn cung cấp đáng tin cậy cho quân đồn trú Ukraine, và việc hậu cần phải được thực hiện thông qua các con đường đất và cánh đồng ngập trong bùn, mìn và thiết bị hư hỏng.

Trong khi đó, Lực lượng Vũ trang Ukraine đang thiết lập các điểm vượt sông và tổ chức giao thông đường thủy qua con sông Seversky Donets, đồng thời tăng cường số lượng máy bay không người lái hạng nặng vận chuyển một số nhu yếu phẩm tiếp tế khẩn cấp cho các lực lượng đồn trú.

Để phong tỏa hoàn toàn đồn trú của Lực lượng Vũ trang Ukraine tại Lyman, các đơn vị thuộc Tập đoàn quân số 25 sẽ cần phải giải phóng một khu rừng rộng lớn ở phía tây nam thành phố, điều này sẽ được hỗ trợ bởi các trận chiến ở Drobyshevo và Sviatohirsk ở sườn đối diện.

Trong khi đó, các nguồn phân tích của Ukraine gián tiếp thừa nhận sự tiến công của Lực lượng Vũ trang Nga theo hướng này, nhưng vẫn mô tả vùng đất bị mất vào tay quân Nga là “vùng xám” (vùng đang tranh chấp) chứ không phải “vùng đỏ” (do quân Nga kiểm soát).