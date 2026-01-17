Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đang tạm giữ hình sự Lê Long Việt (SN 1991, trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng). Việt là người trực tiếp quản lý hoạt động spa – massage tại khách sạn Samdi - một trong 2 khách sạn chứa mại dâm và bị cơ quan chức năng Đà Nẵng triệt xóa.

Theo Công an TP Đà Nẵng, sau thời gian bỏ trốn, Việt đã quyết định ra đầu thú.

Lê Long Việt. (Ảnh: C.A)

Rạng sáng 9/1, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng chủ trì, phối hợp Công an phường Ngũ Hành Sơn và Công an phường Thanh Khê, đồng loạt kiểm tra, triệt xoá 2 tụ điểm mại dâm trá hình tại cơ sở spa&massage Hoa Sứ (tầng 7, khách sạn Mường Thanh, số 270 Võ Nguyên Giáp, phường Ngũ Hành Sơn) và khu kinh doanh dịch vụ spa, massage tại các tầng 5, 6, 7 khách sạn Samdi (số 331–339 Nguyễn Văn Linh, phường Thanh Khê), đưa hơn 40 đối tượng có liên quan về trụ sở để đấu tranh, làm rõ.

Tại cơ sở Hoa Sứ, lực lượng chức năng phát hiện một đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm với giá 1 triệu đồng. Kiểm tra các phòng liên quan, công an còn phát hiện nhiều nhân viên nữ đang chờ bán dâm cho khách.

Tiến hành khám xét khẩn cấp, công an tạm giữ 1 sổ ghi chép việc mua bán dâm, 290.000 won Hàn Quốc, 27,7 triệu đồng, 5 tập vé xông hơi – massage, 4 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu liên quan.

Bước đầu, công an xác định đối tượng Ngô Thị Dúp (SN 1982, trú phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng) cùng đồng bọn đã tổ chức chứa mại dâm từ tháng 5/2025, thu lợi bất chính hơn 1,4 tỷ đồng.

Tại khu kinh doanh dịch vụ spa – massage khách sạn Samdi, lực lượng chức năng phát hiện nhiều phòng VIP có hoạt động mua bán dâm theo các “gói dịch vụ” được niêm yết công khai tại quầy lễ tân, với giá từ 1,8 triệu đồng đến 4,8 triệu đồng/lần.

Khám xét khu vực lễ tân, công an tạm giữ 1 sổ theo dõi việc mua bán dâm, 1 bộ máy tính để bàn, 1 máy quẹt thẻ, 1 điện thoại di động và 20,18 triệu đồng tiền mặt.

Hàng chục người liên quan đến hoạt động mại dâm tại 2 khách sạn. (Ảnh: C.A)

Công an xác định các đối tượng thu lợi hàng trăm triệu đồng mỗi tháng từ hoạt động chứa mại dâm.

Phòng Cảnh sát Hình sự đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Ngô Thị Dúp, Nguyễn Đức Vũ, Trần Thị Hưởng, Trương Thị Thùy Dung, Nguyễn Hữu Huy và Trần Lâm Huy để điều tra về hành vi ‘Chứa mại dâm’.