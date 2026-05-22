Quản lý cũ của Noo Phước Thịnh là ai, cả hai có mối quan hệ thế nào?

Mới đây, mối quan hệ giữa Noo Phước Thịnh và quản lý cũ Lê Tuấn Khanh bất ngờ trở thành chủ đề được cư dân mạng chú ý. Từng là bộ đôi gắn bó hơn một thập kỷ trong showbiz Việt, cả hai không chỉ đồng hành trong công việc mà còn nhiều lần thể hiện sự thân thiết ngoài đời. Noo Phước Thịnh và quản lý cũ tên Lê Tuấn Khanh còn là cùng là thành viên của hội bạn đình đám Vbiz. Vị quản lý cũ này của Noo Phước Thịnh cũng có mối quan hệ thân thiết với nhiều nghệ sĩ Việt.

Ít ai biết rằng cơ duyên giữa Noo Phước Thịnh và Lê Tuấn Khanh bắt đầu từ thời điểm nam ca sĩ còn chưa bước chân chính thức vào con đường ca hát chuyên nghiệp. Khi ấy, Noo chỉ mới được biết đến với hình tượng mẫu teen điển trai và thường nghêu ngao hát các ca khúc acoustic, trong đó có Diễm Xưa . Trong một lần tình cờ, giọng hát của Noo Phước Thịnh đã thu hút sự chú ý của Thủy Tiên cùng người bạn đi cùng là nhà báo Lê Tuấn Khanh. Sau nhiều buổi trò chuyện và trao đổi, Tuấn Khanh nhìn thấy tiềm năng ở Noo Phước Thịnh và bắt đầu định hướng anh theo con đường ca hát chuyên nghiệp.

Từ đây, Noo chính thức hoạt động dưới sự quản lý của Lê Tuấn Khanh. Không chỉ là quản lý đơn thuần, Tuấn Khanh còn được xem như người xây dựng chiến lược hình ảnh và định hướng lâu dài cho Noo Phước Thịnh trong suốt nhiều năm. Ở thời điểm mới debut, Noo Phước Thịnh từng gắn liền với hình ảnh “ca sĩ hot boy” nhờ ngoại hình nổi bật và lượng fan đông đảo từ giới trẻ. Tuy nhiên, theo thời gian, nam ca sĩ dần chuyển mình sang hình tượng nghệ sĩ thực lực với nhiều bản hit lớn, khả năng trình diễn ổn định và vị thế vững chắc trong Vbiz. Nhiều khán giả cho rằng đằng sau sự thay đổi đó có dấu ấn không nhỏ của Lê Tuấn Khanh.

Suốt hơn 10 năm đồng hành, mối quan hệ giữa Noo Phước Thịnh và quản lý Tuấn Khanh nhiều lần khiến công chúng chú ý bởi sự thân thiết vượt mức công việc. Cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện, đời thường và nhiều lần dành cho đối phương những chia sẻ đầy trân trọng. Đầu năm 2022, cộng đồng mạng từng xôn xao khi Lê Tuấn Khanh công khai hình ảnh nhận chuyển khoản 1 tỷ đồng từ Noo Phước Thịnh nhân dịp sinh nhật. Trên trang cá nhân, nam quản lý chia sẻ đầy bất ngờ: "Suýt xỉu, lần đầu trong đời được nhận quà sinh nhật to đùng thế này".

Khoảnh khắc này nhanh chóng viral trên mạng xã hội và cho thấy mối quan hệ đặc biệt giữa Noo Phước Thịnh với người quản lý lâu năm. Thậm chí, Đông Nhi còn hài hước để lại bình luận “nhắc khéo”: "Ôi bạn thân Nguyễn Phước Thịnh ơi, sinh nhật của mình ngày 13/10 nhé bạn ơi".

Tuy nhiên vào tháng 5/2025, Noo Phước Thịnh bất ngờ thông báo chấm dứt hợp tác với Lê Tuấn Khanh sau nhiều năm gắn bó. Nam ca sĩ cho biết kể từ thời điểm đó, mọi hoạt động liên quan đến anh và công ty Noo Entertainment sẽ không còn liên quan đến quản lý cũ. Dù “đường ai nấy đi”, Noo Phước Thịnh vẫn gửi lời cảm ơn và chúc Lê Tuấn Khanh thành công trên hành trình riêng. Về phía Tuấn Khanh, ông cũng không có những phát ngôn tiêu cực sau thông báo này.

Cụ thể, khi đó Noo Phước Thịnh thông báo: "Sau thời gian đồng hành và gắn bó, bắt đầu từ hôm nay, cá nhân ca sĩ Noo Phước Thịnh cũng như công ty Noo Entertainment sẽ không còn tiếp tục làm việc cùng ông Lê Tuấn Khanh. Sự hợp tác của hai bên là một chặng đường dài với nhiều kỷ niệm, vui buồn, và cả thử thách. Noo Entertainment luôn trân trọng sự đóng góp tận tâm và tình cảm mà ông Lê Tuấn Khanh đã dốc sức cùng chúng tôi tạo nên nhiều thành công trong suốt những năm qua. Kể từ thời điểm này, tất cả những hoạt động, phát ngôn hay công việc liên quan đến cá nhân ông Lê Tuấn Khanh sẽ không còn thuộc phạm vi đại diện hay liên kết với Noo Entertainment và ca sĩ Noo Phước Thịnh".

