Quặn lòng nhìn hàng nghìn gốc đào Nhật Tân ngập úng, chết như ngả rạ: Mất Tết rồi!

Ông Nghĩa ngậm ngùi nói: “Mất trắng rồi, không còn gì nữa cả.” Vừa đưa tay chỉ về những gốc đào đã chết rũ, ông cho biết: “Gia đình tôi trồng hơn 500 gốc đào cành, chỉ còn vài tháng nữa là đến Tết để bán, nhưng sau nhiều ngày bị ngập sâu, toàn bộ coi như mất hết.”