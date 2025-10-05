Quặn lòng nhìn hàng nghìn gốc đào Nhật Tân ngập úng, chết như ngả rạ: Mất Tết rồi! Như Hoàn | 05/10/2025 10:45 Báo lỗi cho Soha Sau trận lũ bất ngờ, hàng nghìn gốc đào – niềm hy vọng lớn nhất của bà con cho vụ Tết – héo rũ, chết khô chỉ trong vài ngày. Nhìn vườn đào xác xơ, nhiều hộ dân trắng tay, nguy cơ mất Tết cận kề. Video: Hàng nghìn gốc đào chết khô, bám đầy bùn đất ở làng Phú ThượngDo ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10, mưa lớn khiến nước sông Hồng dâng cao, nhấn chìm hàng loạt diện tích đào Tết của bà con tại Nhật Tân và Phú Thượng (Hà Nội).Dù nước sông Hồng đã bắt đầu rút khỏi các vườn đào ở Nhật Tân, nơi đây không còn cảnh mênh mông nước nữa. Nhưng sau một tuần bị nước lũ nhấn chìm, vườn hoa đào Nhật Tân trở nên hoang tàn, nhuộm màu bùn vàng sậm.Vừa kịp hồi sau cơn bão Yagi năm ngoái, nhiều hộ dân khu vực phường Hồng Hà, Phú Thượng lại như ngồi trên lửa khi hàng trăm gốc đào chết khô vì ngập lụtNhững cây đào chết rũ vì ngâm nhiều ngày trong nước lũHàng nghìn gốc đào chết khô, bám đầy bùn đất ở làng Phú Thượng Hàng nghìn gốc đào chết khô, bám đầy bùn đất ở làng Phú ThượngSau nhiều ngày nước lũ dâng cao, chú Nguyễn Văn Sơn bất lực nhìn vườn đào chết dần do ngập úng.Theo chú Sơn, gia đình chú có 10 mảnh vườn với tổng diện tích hơn 3.600 m2, trồng khoảng 1.000 cây đào, nhưng sau đợt lũ lớn, đào gần như bị cháy lá, phủ màu bùn chết héo."Tôi sẽ theo dõi thêm khoảng 1 tuần nữa, những cây nào còn sống thì có thể trồng tiếp, những cây chết, héo thì đành bỏ đi. Giai đoạn cuối tháng 8 và đầu tháng 9, đã bắt đầu kiểm tra và khoanh gốc đào, chờ đến ngày đem bán, song, sau đợt lũ lớn, các cây đào đã gần như chết hết", chú Sơn ngậm ngùi chia sẻ.Ông Nghĩa ngậm ngùi nói: “Mất trắng rồi, không còn gì nữa cả.” Vừa đưa tay chỉ về những gốc đào đã chết rũ, ông cho biết: “Gia đình tôi trồng hơn 500 gốc đào cành, chỉ còn vài tháng nữa là đến Tết để bán, nhưng sau nhiều ngày bị ngập sâu, toàn bộ coi như mất hết.”Anh Sơn có 3 sào đào, cả năm trời chăm bón, hy vọng đến ngày thu hoạch để có chút vốn lo cho gia đình. Thế nhưng, trận lụt vừa qua đã cuốn trôi tất cả, để lại bãi đất hoang tàn.Nỗi đau càng nặng nề hơn khi nhớ lại năm ngoái, bão Yagi cũng đã nhấn chìm vườn đào, khiến anh trắng tay. Năm nay, một lần nữa anh lại mất hết, công sức và ước vọng lại bị thiên tai lấy đi, để lại nỗi xót xa đến quặn lòng.Vườn đào của người dân chết rũ, héo khô sau khi nước lũ rút.Những vườn cúc cũng chịu chung số phận, sau khi nước rút chỉ còn trơ lại những khóm hoa héo quắt, lá úa rũ, khô cứng trong nắng gắt.Xót xa thay, cả năm trông chờ vào vườn đào, giờ mất trắng, bà con chỉ biết cam chịu trước thiên tai. Tags gốc đào Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn Copy link Link bài gốc Lấy link https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/nuoc-rut-dao-kho-nguoi-dan-bang-hoang-nhin-tet-troi-theo-dong-lu-a577653.html Đường dây nóng: 0943 113 999 Soha