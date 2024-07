Quán kem xôi chuẩn Thái gần 40 năm của cụ bà 85 tuổi trong khu tập thể Hà Nội

Từ phố Kim Mã luôn tấp nập người xe qua lại, rẽ vào con ngõ nhỏ và tìm đến quán kem xôi - chè Thái Lan của cụ An, thực khách bước vào một không gian khá tĩnh lặng. Quán nhỏ chỉ rộng tầm hơn 20m2, bàn ghế cũng hết sức giản dị nhưng được sắp xếp gọn gàng, lau dọn sạch sẽ.

Cụ An mở quán bán kem xôi, chè Thái gần 40 năm nay và tạo ra địa chỉ ăn vặt thân quen của nhiều thế hệ. Những ngày đầu, quán mở ở phố Phan Chu Trinh và ngay lập tức đông khách bởi đây là quán chè Thái đầu tiên ở Hà Nội. Sau vài lần chuyển địa điểm, quán mới dời về khu tập thể Giảng Võ (nhà A5, phòng 117) nằm cạnh đường Kim Mã như hiện nay.

Quán mở cửa từ 10h30 và lúc nào cũng tấp nập khách.

Bà chủ 85 tuổi cho biết, từ khi khai trương (năm 1985) đến nay, cụ đã được tiếp đón rất nhiều khách quen. Có những vị khách đã ăn kem xôi từ khi giá mới 1 hào/suất trong ngày đầu, giờ vẫn quay lại ghé thăm quán, hỏi thăm sức khỏe của cụ. Nhiều người tầm tuổi cụ là khách quen ngày ấy, giờ tóc đã bạc trắng, ăn kem xôi cũng khó khăn hơn vì răng kém.

Những bạn học sinh ngày xưa đeo khăn quàng đỏ tới ăn, giờ đã trở thành phụ huynh, dẫn theo con cháu và không quên giới thiệu về quán ruột của bố mẹ một thời.

Món kem xôi gắn với tuổi thơ của rất nhiều thế hệ học sinh.

Có nhiều khách quen, trung thành, với cụ An là một điều đáng trân trọng. Cụ tin rằng khi mình làm việc với cái tâm thì những điều mình nhận được sẽ vô cùng quý giá. Gần 40 năm, chủ quán luôn tự hào vì mình chăm chút kỹ lưỡng từ chọn nguyên liệu đến các khâu chế biến. Xôi, kem, chè hay dừa non đều do chính cụ và nhân viên làm để đảm bảo sự yên tâm.

Một suất kem xôi hiện tại có giá 20.000 đồng.

Quán mở từ 10h30 nên việc nấu xôi phải được chuẩn bị từ sáng sớm để kịp phục vụ khách. Gạo nếp được chọn kỹ kết hợp với những tàu lá dứa tạo nên hương vị đặc trưng và màu xanh mát mắt cho những hạt xôi.

Khi dùng chiếc thìa nhỏ xắn từng hạt xôi, thực khách có thể cảm nhận độ căng mọng của hạt gạo nếp, bao bọc trong hương vị lá dứa ngọt ngọt, thơm thơm. Phủ trên lớp xôi xanh biếc ấy là lớp kem vani màu vàng, thơm ngậy. Nếu ăn chầm chậm, khách có thể cảm nhận lớp kem tan chảy hòa vào xôi rất đượm vị, làm tăng độ mềm mại cho từng hạt xôi.

Những bát xôi dẻo thơm được bày sẵn chuẩn bị đón khách.

Điểm gây ấn tượng của cốc kem xôi còn là những miếng dừa non sấy thơm ngậy. Nếu như kem và xôi ngòn ngọt thì lớp dừa sấy lại có vị mặn, tất cả tạo nên tổng thể cân bằng về vị giác.

Bên cạnh kem xôi, món chè Thái và bánh chín tầng mây cũng rất đáng thưởng thức. Quán luôn có nước lọc đá miễn phí, giúp khách không cảm giác thấy quá ngọt nếu ăn nhiều. Chỗ để xe ở đây cũng khá rộng rãi, có người dắt xe hộ nên khách không phải lo lắng về chuyện gửi xe.

Món bánh 9 tầng mây và chè Thái của quán cũng được đánh giá cao.

Một điểm cộng nữa là chủ quán vốn sinh ra và lớn lên tại Thái Lan nên hương vị của món kem, chè Thái vẫn được giữ nguyên bản. Cụ An cho biết, tuy sinh ra và lớn lên trên đất nước Chùa Vàng nhưng cụ luôn nhớ mình là người Việt nên năm 18 tuổi đã trở về Việt Nam. Sau khi về hưu, cụ quyết định mở quán kem xôi - chè Thái để giới thiệu món ẩm thực nổi tiếng của người Thái Lan.

Hiện nay, do tuổi đã cao, cụ An không trực tiếp quản lý quán nữa mà giao cho con gái là chị Mai tiếp quản. Tuy nhiên hằng ngày, cụ vẫn ra quán như một thói quen gần 40 năm nay để gặp gỡ, trò chuyện với các vị khách.

Quán nhỏ nhưng không gian rất gọn gàng, ngăn nắp.

Giá các món ăn được niêm yết rõ ràng.

Trong những ngày hè nóng nực, nếu muốn tìm một nơi thật yên bình, thư giãn, quán kem xôi - chè Thái Lan của cụ An chắc chắn sẽ là địa chỉ bạn nên ghé qua để thưởng thức những cốc kem ngậy, ngọt mát và cảm nhận không khí "xưa xưa" chỉ có ở các khu tập thể cũ Hà Nội.