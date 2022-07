Quan hệ với nhiều đối tượng cộm cán, người phụ nữ bị bắt cùng 3.000 viên ma tuý

Ngày 28-7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An cho biết đang tạm giữ Lương Thị Yềng (SN 1968) trú tại bản Minh Phương, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, Nghệ An về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý .

Lương Thị Yềng tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, khoảng 19 giờ 45 phút ngày 26-7, tại địa phận bản Thạch Dương, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Nghệ An, Công an huyện Tân Kỳ đồng chủ trì, phối hợp Công an huyện Tương Dương phá thành công chuyên án, bắt giữ Lương Thị Yềng về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý. Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 3.000 viên ma tuý tổng hợp và 300 gram ma tuý đá.

Theo cơ quan Công an, Lương Thị Yềng có mối quan hệ với nhiều đối tượng ma tuý cộm cán. Mặc dù mới ra tù, trở về địa phương nhưng đối tượng vẫn tiếp tục tham gia mua bán trái phép chất ma tuý với thủ đoạn rất tinh vi.