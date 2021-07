Trong tuyên bố, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cáo buộc Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc (MSS) đã nuôi dưỡng một hệ sinh thái gồm những tin tặc thực hiện các hoạt động do nhà nước tài trợ và tội phạm mạng vì lợi ích tài chính riêng. Theo Ngoại trưởng Blinken, đây là hành vi vô trách nhiệm, gây rối và gây mất ổn định trong không gian mạng, gây ra mối đe dọa lớn đối với kinh tế và an ninh quốc gia của nhiều quốc gia trên thế giới.



Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, 4 công dân Trung Quốc đã bị buộc tội tấn công hệ thống máy tính của hàng chục công ty, trường đại học và cơ quan chính phủ ở Mỹ và nước ngoài từ năm 2011 đến 2018. Tuyên bố của Bộ Tư pháp cho biết, chiến dịch tấn công mạng nhắm vào các bí mật thương mại trong nhiều ngành mũi nhọn, bao gồm hàng không, quốc phòng, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, dược phẩm sinh học và hàng hải... ảnh hưởng đến ít nhất 30.000 tổ chức của Mỹ.

Mặc dù không đưa ra các biện pháp trừng phạt giống như đã làm với Nga trong cáo buộc tương tự hồi tháng 4 vừa qua nhưng Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết, không loại trừ có những biện pháp mạnh tay nhằm vào Trung Quốc trong thời gian tới. “Chúng tôi sẽ không nương tay và chúng tôi cũng không loại trừ có các hành động nhằm đáp trả vào các hành động tấn công mạng của Trung Quốc như chúng tôi đã từng làm đối với các hành động tương tự của Nga. Chúng tôi kêu gọi phải chấm dứt các hành động tấn công mạng độc hại này”, bà Psaki nói. Quan chức y tế Trung Quốc tiêm ba liều với ba loại vắc xin COVID-19 khác nhau Các đồng minh thân cận như Liên minh châu Âu, Anh, Australia, Canada, New Zealand, Nhật Bản và NATO đã đứng về phía Mỹ trong vụ việc này. Bộ trưởng Nội vụ Australia Karen Andrews tuyên bố sẽ buộc Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về các vụ tấn công mạng. “Chúng tôi nhận thức được sự nghiêm trọng khi quy kết trách nhiệm cho các quốc gia khác nhưng chúng tôi sẽ không thay đổi quan điểm của mình về chủ quyền và an ninh quốc gia. Và trong trường hợp này, cùng với các quốc gia đối tác, chúng tôi cần phải lên tiếng để giải quyết cuộc tấn công mạng độc hại này”, bà Andrew cho biết. Phản ứng trước các cáo buộc đứng sau vụ tấn công mạng, Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ gọi những cáo buộc chống lại nước này là "vô trách nhiệm", khẳng định chính phủ Trung Quốc không bao giờ tham gia các vụ tấn công mạng. Theo các nhà phân tích, dù chưa đưa ra các biện pháp trừng phạt nhưng những động thái của Mỹ và phương Tây có khả năng làm trầm trọng thêm những căng thẳng với Trung Quốc vào thời điểm nhạy cảm này. Hiện Mỹ và Trung Quốc đang bất đồng trong hàng loạt vấn đề như thương mại, tranh chấp trên biển, vấn đề Hong Kong và Tân Cương./.