Sau khi báo Tiền Phong đăng tải bài " Cho thuê vỉa hè tự phát tại Hà Nội: Tiền vào túi ai? " và video " Cảnh các đối tượng 'quyền lực' ngang nhiên phân lô, cho thuê vỉa hè Hà Nội" vào các ngày 24/1 và 25/1, UBND quận Hà Đông đã có văn bản gửi Công an quận, Phòng Quản lý đô thị và UBND các phường trên địa bàn.

Cụ thể, UBND quận Hà Đông yêu cầu UBND các phường khẩn trương, kiểm tra làm rõ nội dung phản ánh của báo Tiền Phong về tình trạng kinh doanh, cho thuê trái phép vỉa hè trên địa bàn; có biện pháp xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định pháp luật và báo cáo kết quả về UBND quận trước ngày 30/1.

Cùng với đó, UBND quận giao Công an quận chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an phường phối hợp chặt chẽ với UBND phường trong quá trình kiểm tra, xử lý các trường hợp mà báo Tiền Phong phản ánh. Việc đôn đốc, tổng hợp, báo cáo UBND quận và phúc đáp cơ quan báo chí do Phòng Quản lý đô thị đảm nhiệm. Tuy nhiên, đến nay, báo Tiền Phong vẫn chưa nhận được phản hồi của phòng Quản lý đô thị quận Hà Đông.

Người đàn ông tên Hưng nhận cho thuê vỉa hè phường Hà Cầu (quận Hà Đông)

Trước đó, theo phản ánh của báo Tiền Phong, dọc các tuyến đường Tố Hữu (phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm), hai bên vỉa hè phố Cầu Đơ (đoạn từ Hà Cầu đến phố Hà Trì) phường Hà Cầu (quận Hà Đông), vỉa hè khu vực Ao Rum (cầu Cong) phường Vạn Phúc (quận Hà Đông), các khu vực điểm chợ Xuân cho thuê miễn phí theo kế hoạch của thành phố Hà Nội... Tại đây, phóng viên ghi nhận được một số cá nhân đứng ra tự nhận cho thuê vỉa hè với mức giá trung bình 1 triệu một mét theo chiều dài vỉa hè mà không có bất kỳ hóa đơn chứng từ nào...

Buộc ni lông trắng vào cây để chia ô vỉa hè trên đường Tố Hữu.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Khanh, phó Chủ tịch UBND phường Vạn Phúc, Trưởng ban quản lý chợ hoa Xuân phường Vạn Phúc khẳng định, hoàn toàn miễn phí tiền thuê mặt bằng kinh doanh của các tổ chức, cá nhân, tiểu thương và hộ kinh doanh tham gia buôn bán tại chợ hoa Xuân. Việc có các đối tượng đứng ra cho thuê, UBND phường sẽ thường xuyên tuần tra, kiểm soát, tuyệt đối không để phát sinh các trường hợp như báo Tiền Phong đã nêu. Cùng với đó, UBND phường quán triệt các thành viên trong ban Bảo vệ dân phố không tự ý cho thuê, mượn địa điểm và mặt bằng kinh doanh tại chợ hoa Xuân. Với những trường hợp tự ý tham gia vào việc liên quan đến hoạt động tại chợ, tự ý cho thuê, cho mượn địa điểm, mặt bằng kinh doanh trái quy định, UBND phường Vạn Phúc đang xác minh, làm rõ, đồng thời chỉ đạo xử lý theo quy định.

PV liên hệ với ông Nguyễn Duy Đông, Trưởng Công an phường Hà Cầu, phó Ban quản lý chợ hoa Xuân phường Hà Cầu về việc người đàn ông tên Hưng đứng ra tự nhận cho thuê vỉa hè, nhưng đến nay vẫn chưa có phản hồi về việc này.

Vỉa hè các điểm bán cây cảnh trên đường Lạc Long Quân bày tràn lan.

Không chỉ trên địa bàn quận Hà Đông, theo ghi nhận của PV, các hộ kinh doanh cây cảnh dịp tết trên tuyến đường Lạc Long Quân thuộc các phường Phú Thượng, Nhật Tân và Bưởi (quận Tây Hồ) để tràn lan, có điểm còn để xuống cả lòng đường…

Ông Công Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND phường Nhật Tân cho biết, các điểm tổ chức chợ hoa trên địa bàn phường thuộc quản lý của Ban quản lý chợ quận Tây Hồ, phường chỉ có vai trò đảm bảo an ninh, trật tự. Những điểm này chỉ được thu theo mức phí quy định của Nhà nước, ngoài ra, không có bất kỳ khoản phí thu nào khác. Phường cũng quán triệt về việc cho thuê, mua bán lại lốt tại các điểm chợ hoa… Việc các hộ kinh doanh lấn chiếm, UBND phường sẽ cho kiểm tra, xử lý theo quy định.