Quân đội Ukraine bắn hạ cùng lúc 2 máy bay chống ngầm Be-12 tại Crimea

Quân đội Ukraine đã sử dụng UAV tấn công cảm tử để bắn hạ 2 máy bay chống tàu ngầm Be-12 đang nằm tại một nhà máy sửa chữa ở bán đảo Crimea. Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine đã công bố một bức ảnh về vụ việc nói trên.

Theo thông tin từ cơ quan này, vào đêm 21/2, 2 máy bay Be-12 đã bị phá hủy khi đậu tại Nhà máy sửa chữa hàng không Yevpatoria thuộc bán đảo Crimea.

Cần lưu ý rằng ở Crimea, máy bay thường đóng tại sân bay Kacha gần Sevastopol. Dựa trên địa điểm được báo cáo của vụ tấn công, Lực lượng Vũ trang Ukraine có thể đã nhắm mục tiêu vào các máy bay đến để sửa chữa hoặc bảo dưỡng.

Một nhận định khác cũng thu hút sự chú ý đó là các máy bay này đã ngừng hoạt động hoặc bị giữ trong khuôn viên nhà máy để sử dụng làm nguồn cung cấp phụ tùng thay thế.

Được biết một số máy bay Be-12 của Lữ đoàn Hàng không số 10 thuộc Hải quân Ukraine đang đóng tại Yevpatoria, khi xảy ra sự kiện năm 2014, những chiếc phi cơ này không thể đưa về lãnh thổ do Kyiv kiểm soát và bị Nga chiếm dụng.

Hình ảnh máy bay chống tàu ngầm Be-12 bị phá hủy tại Yevpatoria.

Be-12 là máy bay lưỡng cư được thiết kế để tuần tra đường dài trên biển và đại dương. Nhờ phao nổi, phương tiện có thể hạ cánh trên mặt nước, điều này cũng cho phép nó được sử dụng như một máy bay cứu hộ.

Tại Biển Đen, Nga chủ yếu sử dụng chúng để chống lại xuồng không người lái của Ukraine. Các máy bay này được triển khai để tuần tra vùng biển và tiêu diệt mục tiêu mặt nước bị phát hiện thông qua bom hàng không.

Vì loại máy bay này không còn được sản xuất ở Nga kể từ những năm 1970, họ chỉ có thể dựa vào việc tháo dỡ phụ tùng từ những chiếc đã ngừng hoạt động để duy trì phi đội hiện tại.

Các chuyên gia ước tính hiện chỉ còn chưa đến 20 máy bay loại này trong lực lượng hàng không của Hải quân Nga, do vậy bất cứ tổn thất nào đều gây ra tình trạng phiền toái lớn.

Cần nhớ lại vào tháng 9/2025, máy bay không người lái tấn công của đơn vị đặc nhiệm Prymary thuộc Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine đã bắn hạ 2 máy bay lưỡng cư Be-12 của Nga tại sân bay Kacha.

Do mục tiêu không được che chắn, những người điều khiển máy bay không người lái có thể thực hiện cuộc tấn công có chọn lọc mà không gặp bất kỳ vấn đề nào và làm suy yếu khả năng chống tàu ngầm của Nga ở Biển Đen.

Sau đó, hình ảnh vệ tinh đã xác nhận hiệu quả của cuộc tập kích này, đó là phá hủy hoàn toàn 1 máy bay vận tải An-26 và gây hư hại nặng cho 2 máy bay chống tàu ngầm Be-12.