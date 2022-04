Quân đội Trung Quốc và Campuchia ký thoả thuận hợp tác

Trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 31/3, Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm thông báo hai bên thống nhất việc ký thoả thuận này cuộc điện đàm diễn ra cùng ngày.

“Trung Quốc và Campuchia là hai nước láng giềng gần gũi và là những người bạn thuỷ chung son sắt. Trong những năm gần đây, hợp tác thực chất giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực, bao gồm trao đổi chiến lược, huấn luyện chung, trao đổi và đào tạo quân sự, tiếp tục đi vào chiều sâu”, ông Ngô nói.

Thoả thuận được ký giữa tướng Liu Zhenli, tư lệnh Bộ binh thuộc Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, và tướng Hun Manet, phó tổng tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Ông Hun Manet là con trai cả của Thủ tướng Campuchia Hun Sen và đã được đảng cầm quyền ủng hộ để trở thành nhà lãnh đạo kế nhiệm trong tương lai .

Thông báo về thỏa thuận được đưa ra sau khi có tin Trung Quốc đang chuẩn bị ký một thoả thuận an ninh với quần đảo Solomon , theo đó sẽ cho phép các tàu chiến Trung Quốc neo ở cảng chỉ cách bờ biển Úc khoảng 2.000km. Các bộ trưởng Úc và New Zealand đều đã bày tỏ quan ngại về tác động của thoả thuận này đối với an ninh của Nam Thái Bình Dương.

Quan hệ giữa Mỹ và Campuchia trở nên căng thẳng sau khi có những báo cáo vào năm 2019 nói rằng Bắc Kinh đã ký một thoả thuận bí mật với Campuchia để các lực lượng vũ trang Trung Quốc được sử dụng một phần của quân cảng Ream trên Vịnh Thái Lan.

Dù hai nước phủ nhận thông tin này, chính quyền Biden đã áp biện pháp trừng phạt lên những công ty và cá nhân liên quan, trong đó có 2 quan chức quốc phòng cấp cao của Campuchia. Trước đó, Bộ Thương mại Mỹ quyết định cấm vận vũ khí với Campuchia, khi Washington cho rằng quan hệ quân sự giữa Campuchia với Trung Quốc “làm suy yếu và đe doạ an ninh khu vực”.

Ngày 31/3, Phát ngôn viên Đại sứ quán Mỹ ở Phnom Penh kêu gọi Chính phủ Campuchia thông tin cụ thể về mức độ can dự của quân đội Trung Quốc vào nước này. “Minh bạch đầy đủ về ý định, bản chất và quy mô của các hoạt động sẽ có lợi cho người dân Campuchia, các nước láng giềng và ASEAN”, phát ngôn viên Chad Roedemeier nói.

Ông cho rằng những diễn biến này có thể mang hàm ý lâu dài cho “chủ quyền và an ninh khu vực”.

Theo Bloomberg