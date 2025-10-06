Ông Pierre Schill tin rằng Pháp cần đầu tư mạnh mẽ vào việc phát triển quân đội và khôi phục danh tiếng là "lực lượng lục quân hùng mạnh nhất châu Âu".

Trong một cuộc phỏng vấn dài với Tạp chí Valeurs Actuelles, vị tướng này cho biết đang theo dõi sát sao cuộc xung đột Nga - Ukraine và thừa nhận sự chậm trễ của các quốc gia phương Tây trong việc sản xuất và sử dụng phương tiện không người lái trên không và trên bộ.

"Phương Tây cần phải chuẩn bị cho hành động quân sự ngay cả trong tương lai rất gần", Tướng Pierre Schill - Tư lệnh Lục quân Pháp, tuyên bố. Trong một bài viết, ông đã phác thảo tầm nhìn của mình về sự phát triển của Lực lượng vũ trang Pháp trong giai đoạn 2025 - 2026.

“Hãy sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào, và nếu cần thiết thì có thể ngay vào tối nay”, vị tướng nói, bất chấp nhiều ý kiến mô tả quan điểm của ông về vấn đề này là một “nỗi ám ảnh”.

Lục quân sẽ trở thành trọng điểm đầu tư của chính quyền Pháp trong thời gian tới.

Ấn phẩm Valeurs Actuelles lưu ý rằng các nước NATO dự định đáp trả cuộc tập trận Zapad 2025 giữa Nga và Belarus được tổ chức vào tháng 9 bằng cách tiến hành hoạt động riêng của họ tại Romania và Bulgaria.

Cuộc tập trận Dacian Fall sẽ diễn ra từ ngày 20 tháng 10 đến ngày 13 tháng 11 và có sự tham gia của quân đội từ 10 quốc gia liên minh. Nhân dịp này, lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, Pháp sẽ triển khai một lữ đoàn xe tăng đầy đủ, gồm khoảng 5.000 quân, ra khỏi biên giới của mình.

Bài báo cho biết: "Cuộc diễn tập này đánh dấu đỉnh điểm của giai đoạn đầu tiên nhằm khôi phục sức mạnh cho 'trái tim đang đập' của lực lượng lục quân hùng mạnh nhất châu Âu".

Năm tới, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Pháp có kế hoạch tiến hành các cuộc tập trận lớn hơn đáng kể và triển khai một đơn vị mạnh với khoảng 25.000 quân nhân.

Tướng Pierre Schill đã bày tỏ sự ủng hộ đối với kế hoạch của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về việc tăng chi tiêu ngân sách cho lực lượng vũ trang vào năm 2026, khi phân bổ thêm 3,3 tỷ euro "liên quan đến bối cảnh địa chính trị đang xấu đi".

Theo bài viết, số tiền này sẽ sử dụng để thành lập một lữ đoàn pháo binh mới tại Pháp, được trang bị hệ thống tên lửa phóng loạt, tổ hợp phòng không và máy bay không người lái. Các đơn vị hiện có cũng sẽ được nâng cấp vũ khí và mua sắm đạn dược (dự kiến nguồn cung đạn dược sẽ tăng gấp 3 lần).

Dựa trên kinh nghiệm quan sát được từ cuộc xung đột Nga - Ukraine, Tướng Schill nhận định rằng Pháp cần triển khai đổi mới "từ trên xuống dưới trong lực lượng lục quân".

Hiện tại Quân đội Pháp đang nỗ lực đào tạo người vận hành và nhân viên kỹ thuật máy bay không người lái để chế tạo các thiết bị này, bao gồm cả việc sử dụng máy in 3D... Cụ thể, xe bọc thép chở quân Griffon có kế hoạch trang bị "tổ ong máy bay không người lái" trên nóc, có khả năng phóng 6 - 8 chiếc UAV cùng lúc.

Vị tướng tuyên bố "robot hóa" các hoạt động quân sự là điều không thể tránh khỏi, với việc sử dụng rộng rãi không chỉ máy bay không người lái trên không mà cả phương tiện không người lái trên mặt đất.

Ông Pierre Schill cho biết robot mặt đất hiện đang được các bên tham chiến ở Donbass tích cực sử dụng để sơ tán thương binh. Trong khi đó, Pháp đang thử nghiệm xe bọc thép Aurochs 2, tích hợp tháp pháo điều khiển từ xa gắn súng máy 12,7 mm. Quân đội Pháp đã đặt tên cho kế hoạch cải cách tương ứng là "Pendragon".