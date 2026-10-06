Quân đội Nga sắp đưa vào trang bị hàng loạt hệ thống phòng không Pechora-2M?

Trước kia Nga chỉ chế tạo hệ thống phòng không Pechora-2M để cung cấp cho khách hàng nước ngoài, nhưng hiện tại có vẻ họ sẽ sử dụng tổ hợp này.

Nhà máy sản xuất máy kéo bánh lốp Minsk (MZKT) đã ký hợp đồng với Công ty cổ phần hệ thống Oboronitelnye có trụ sở tại Moskva để cung cấp 30 khung gầm xe tải bánh lốp chuyên dụng.

Điều này được chứng minh bằng các tài liệu mà Hiệp hội BELPOL của Belarus đã nhận được. Theo các điều khoản của hợp đồng, khách hàng Nga sẽ nhận được 20 khung gầm MZKT-8021-021, cũng như 5 khung gầm MZKT-8022-021 và 5 khung gầm MZKT-80211-021.

Hợp đồng có thời hạn dài và quy định việc cung cấp thiết bị đến năm 2029. Được biết dòng khung gầm chuyên dụng MZKT-8021/8022 có thiết kế đặc biệt để chứa các thành phần của hệ thống tên lửa phòng không Pechora-2M.

Ngoài ra, khung xe tải việt dã này còn được sử dụng để lắp đặt các hệ thống phòng không và trạm radar khác.

Bệ phóng tự hành của tổ hợp tên lửa phòng không S-125-2M "Pechora-2M".

Công ty cổ phần Oboronitelnye của Nga chuyên về phát triển, hiện đại hóa và sản xuất hàng loạt thiết bị phòng không và tác chiến điện tử.

Dự án chính và nổi tiếng nhất của doanh nghiệp là hiện đại hóa sâu các hệ thống phòng không tầm ngắn và tầm trung của Liên Xô thuộc dòng Pechora lên cấp độ Pechora-2M và Pechora-2K, chủ yếu dùng để xuất khẩu.

Khối lượng đơn đặt hàng cho thấy ý định của phía Nga là sử dụng các tổ hợp Pechora-2M hoặc các hệ thống phòng không tương thích với chúng.

Trong bối cảnh thiếu hụt trang thiết bị phòng không, việc quay trở lại sử dụng các hệ thống từ thời Liên Xô là một bước đi thiết thực do nguồn dự trữ đạn dược còn rất dồi dào.

Hệ thống này là phiên bản hiện đại hóa sâu rộng từ tổ hợp phòng không S-125M và được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu trên không ở tầm bắn từ 3,5 đến 32km và độ cao từ 20m đến 20km.