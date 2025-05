Quân đội Nga hùng mạnh cỡ nào?

Vào năm 2024, tạp chí US News and World Report xếp Nga là quốc gia có lực lượng quân đội mạnh nhất thế giới. Đáng chú ý, quân đội Nga không những không suy giảm mà còn tăng hơn so với trước khi xung đột nổ ra tại Ukraine.

Theo bảng xếp hạng sức mạnh quân sự 2025 của Global Firepower, tổng số quân nhân của Nga là 3,5 triệu người. Trong khi vào cuối năm 2024, nếu tính cả binh sĩ không đảm nhiệm vai trò chiến đấu, lực lượng vũ trang Nga có tổng cộng gần 2,4 triệu quân nhân.

Quân nhân Nga tham gia duyệt binh tại Quảng trường Đỏ. (Ảnh: Reuters)

Hồi tháng 10/2024, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng ra lệnh gọi nhập ngũ 133.000 quân nhân mới trong đợt nghĩa vụ quân sự vào mùa thu, bắt đầu từ ngày 1/10 đến cuối năm. Sắc lệnh mới kêu gọi thực hiện lệnh nhập ngũ đối với những công dân "từ 18 đến 30 tuổi, không thuộc lực lượng dự bị và phải chịu chế độ nghĩa vụ quân sự theo Luật Liên bang với số lượng 133.000 người".

Trong lần bổ sung binh lính trước đó, ông Putin còn ra lệnh nâng số lượng binh lính Nga lên 1,5 triệu quân nhân thường trực. Động thái này giúp quân đội Nga trở thành lực lượng lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc.

Con số này bao gồm quân nhân chuyên nghiệp ký hợp đồng dài hạn với lực lượng vũ trang và lính nghĩa vụ có thời hạn phục vụ 12 tháng. Thống kê của Statista năm 2023 cho thấy Nga biên chế khoảng 277.000 lính nghĩa vụ, lực lượng này bị cấm tham gia nhiệm vụ tác chiến ngoài lãnh thổ và không tham gia chiến dịch tại Ukraine.

Không chỉ có số lượng quân lớn quân nhân tham gia nhập ngũ, Nga còn sở hữu hàng loạt khí tài quân sự mạnh nhất thế giới. Vào ngày 9/5, nhân Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng, Nga hứa hẹn đem cuộc trình diễn xe chiến đấu trên bộ hoành tráng.

Đây cũng được xem là dịp để Nga phô diễn sức mạnh của cường quốc quân sự hàng đầu thế giới. Trong bài phân tích của tạp chí Army Recognition, nhóm biên tập điểm qua hàng loạt phương tiện dự kiến xuất hiện trong sự kiện đặc biệt này, trong đó có những khí tài đã nâng cấp và cải tiến thêm nhiều trang bị tiên tiến.

Từ các xe tăng chủ lực như T-72B3M và T-90M đến pháo tự hành bánh lốp và hệ thống phóng vũ khí hành trình, các khí tài được cho là sẽ phù hợp với chiến lược quân sự hiện nay của Nga.

Dù được thiết kế cho các nhiệm vụ tấn công nhanh, chiến đấu trong đô thị, hậu cần hay tác chiến không người lái, mỗi hệ thống đều phản ánh một ý đồ chiến lược - kết hợp giữa di sản quân sự và đổi mới công nghệ.

Cuộc duyệt binh trên Quảng trường Đỏ còn có sự góp mặt của các tiểu đoàn, đại đội được tổ chức theo cấp bậc quân chủng và lực lượng đến từ các trường quân sự, đoàn viên thanh niên quân đội, nữ quân nhân.