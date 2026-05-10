Quân đội Nga được tăng cường sức mạnh với lô xe tăng chiến đấu mới

Xe tăng chiến đấu chủ lực T-90M của Nga.

Việc chuyển giao số lượng lớn xe tăng diễn ra vào đêm trước kỷ niệm 81 năm chiến thắng của Liên Xô trước Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai.

“Các xe tăng đã được nâng cấp dựa trên kinh nghiệm chiến đấu thực tế thu được từ chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine”, Tập đoàn Rostec cho biết trong một thông báo hôm 9/5.

Theo tập đoàn này, các xe tăng được trang bị hệ thống tác chiến điện tử chống UAV cải tiến, cũng như lớp bảo vệ bổ sung cho khoang động cơ-hộp số.

Công việc phát triển hơn nữa hệ thống bảo vệ - cả thụ động và chủ động - cũng như cải thiện các đặc tính kỹ thuật và vận hành của xe tăng vẫn đang được tiến hành.

“Đã từng, chiếc T-34 huyền thoại đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của thời đại. Nó không chỉ là một phương tiện chiến đấu - mà còn là xe tăng của Chiến thắng.

Và ngày nay, trong chiến đấu, các xe tăng T-72, T-80 và T-90 của chúng ta cũng đáp ứng được những thách thức hiện đại, điều kiện chiến đấu và các mối đe dọa mới.

Thời gian sẽ trôi qua, những chiếc xe tăng mới sẽ xuất hiện để đáp trả những mối đe dọa mới, nhưng chúng sẽ được chế tạo dựa trên những gì chúng ta đang tạo ra hiện nay.

Và con cháu chúng ta sẽ nói về những chiếc T-72, T-80 và T-90 ngày nay giống như cách chúng ta nói về T-34”, ông Alexander Potapov, Tổng Giám đốc Uralvagonzavod, nói.

Uralvagonzavod đã đẩy mạnh sản xuất xe tăng sau khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt và năm ngoái sản lượng đã đạt đỉnh điểm, với kế hoạch dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong năm nay.

Hiện chưa rõ có bao nhiêu xe tăng loại này đang phục vụ trong quân đội Nga, nhưng người ta tin con số này lên đến hàng nghìn chiếc.