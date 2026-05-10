HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Quân đội Nga được tăng cường sức mạnh với lô xe tăng chiến đấu mới

Hoàng Vân
|

Nhà sản xuất xe bọc thép lớn Uralvagonzavod vừa bàn giao một lô xe tăng chiến đấu chủ lực T-90M, T-80BVM và T-72B3M mới cho quân đội Nga.

Xe tăng chiến đấu chủ lực T-90M của Nga.

Việc chuyển giao số lượng lớn xe tăng diễn ra vào đêm trước kỷ niệm 81 năm chiến thắng của Liên Xô trước Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai.

“Các xe tăng đã được nâng cấp dựa trên kinh nghiệm chiến đấu thực tế thu được từ chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine”, Tập đoàn Rostec cho biết trong một thông báo hôm 9/5.

Theo tập đoàn này, các xe tăng được trang bị hệ thống tác chiến điện tử chống UAV cải tiến, cũng như lớp bảo vệ bổ sung cho khoang động cơ-hộp số.

Công việc phát triển hơn nữa hệ thống bảo vệ - cả thụ động và chủ động - cũng như cải thiện các đặc tính kỹ thuật và vận hành của xe tăng vẫn đang được tiến hành.

“Đã từng, chiếc T-34 huyền thoại đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của thời đại. Nó không chỉ là một phương tiện chiến đấu - mà còn là xe tăng của Chiến thắng.

Và ngày nay, trong chiến đấu, các xe tăng T-72, T-80 và T-90 của chúng ta cũng đáp ứng được những thách thức hiện đại, điều kiện chiến đấu và các mối đe dọa mới.

Thời gian sẽ trôi qua, những chiếc xe tăng mới sẽ xuất hiện để đáp trả những mối đe dọa mới, nhưng chúng sẽ được chế tạo dựa trên những gì chúng ta đang tạo ra hiện nay.

Và con cháu chúng ta sẽ nói về những chiếc T-72, T-80 và T-90 ngày nay giống như cách chúng ta nói về T-34”, ông Alexander Potapov, Tổng Giám đốc Uralvagonzavod, nói.

Uralvagonzavod đã đẩy mạnh sản xuất xe tăng sau khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt và năm ngoái sản lượng đã đạt đỉnh điểm, với kế hoạch dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong năm nay.

Hiện chưa rõ có bao nhiêu xe tăng loại này đang phục vụ trong quân đội Nga, nhưng người ta tin con số này lên đến hàng nghìn chiếc.

Theo South Front
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Choáng ngợp công trường cầu dây văng hơn 6.000 tỷ đồng: Cao ngang tòa nhà 40 tầng, kiến trúc cánh buồm

Choáng ngợp công trường cầu dây văng hơn 6.000 tỷ đồng: Cao ngang tòa nhà 40 tầng, kiến trúc cánh buồm

01:35
Mẫu xe tay ga mới của Suzuki: Đẹp như Honda LEAD và Vision, giá chỉ từ 26 triệu đồng

Mẫu xe tay ga mới của Suzuki: Đẹp như Honda LEAD và Vision, giá chỉ từ 26 triệu đồng

01:26
Hé lộ diện mạo công trình 29.600 tỷ đồng ở TP giàu nhất Việt Nam, là nơi 8.000 cán bộ làm việc

Hé lộ diện mạo công trình 29.600 tỷ đồng ở TP giàu nhất Việt Nam, là nơi 8.000 cán bộ làm việc

01:22
Hình ảnh thảm khốc từ hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt và xe bồn chở dầu khiến 16 người tử vong

Hình ảnh thảm khốc từ hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt và xe bồn chở dầu khiến 16 người tử vong

00:48
Chưa từng có: Việt Nam sẽ có sân khấu ngoài trời cực lớn, gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng

Chưa từng có: Việt Nam sẽ có sân khấu ngoài trời cực lớn, gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng

01:23
Số phận cặp đôi robot 750 tấn sau khi hoàn thành 'sứ mệnh' ở siêu dự án 35.000 tỷ đồng của Hà Nội

Số phận cặp đôi robot 750 tấn sau khi hoàn thành 'sứ mệnh' ở siêu dự án 35.000 tỷ đồng của Hà Nội

01:31
“Quái thú” Xiaomi YU7 GT ra mắt: SUV điện gần 1.000 mã lực, chạy 705km/sạc

“Quái thú” Xiaomi YU7 GT ra mắt: SUV điện gần 1.000 mã lực, chạy 705km/sạc

01:14
Vụ sự cố flyboard lao xuống nước: Mức giá mỗi lượt chơi là bao nhiêu?

Vụ sự cố flyboard lao xuống nước: Mức giá mỗi lượt chơi là bao nhiêu?

00:51
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại