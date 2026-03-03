Quân đội Mỹ thiệt hại bao nhiêu sau vụ bắn nhầm lớn nhất lịch sử?

Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ (CENTCOM) đã xác nhận 3 máy bay chiến đấu F-15E Strike Eagle đã bị hệ thống phòng không bắn hạ trên lãnh thổ Kuwait. Các tiêm kích này đang thực hiện nhiệm vụ chiến đấu trong khuôn khổ Chiến dịch Epic Fury quy mô lớn của Mỹ chống lại Iran.

Ban đầu báo chí cho rằng chỉ có 2 máy bay bị bắn rơi. Tất cả 6 phi công được báo cáo là còn sống và trong tình trạng ổn định. Việc mất 3 chiếc F-15E Strike Eagle sẽ đi vào lịch sử như là vụ bắn nhầm đồng minh gây thiệt hại lớn nhất trong lịch sử chiến tranh hiện đại.

Máy bay F-15E Strike Eagle hiện không còn được sản xuất nữa, và hợp đồng cuối cùng cho loại tiêm kích này được ký kết vào năm 1995, với giá khoảng 30 triệu USD mỗi chiếc. Quy đổi sang giá trị hiện nay sau khi điều chỉnh lạm phát, con số đó tương đương khoảng 65 triệu USD.

Chi phí cho 3 chiếc F-15E Strike Eagle bị bắn rơi do nhầm lẫn sẽ lên tới hơn 195 triệu USD. Tuy nhiên phép tính này không hoàn toàn chính xác, cần phải xem xét thêm chi phí thay thế.

Một chiếc tiêm kích F-15E Strike Eagle của Mỹ bị phòng không Kuwait bắn nhầm.

Do F-15E Strike Eagle không còn được sản xuất nữa, nó sẽ được thay thế bằng F-15EX Eagle II hiện đại hơn. Trong lô thứ 4 năm 2023, chúng có giá 94 triệu USD. Với lạm phát và những cải tiến về thiết kế hiện nay, số tiền có thể cao hơn, nhưng cũng có thể thấp hơn khi quy mô sản xuất được mở rộng.

Như vậy, việc thay thế 3 chiếc F-15E Strike Eagle bị bắn rơi ngoài ý muốn sẽ tiêu tốn của người Mỹ khoảng 282 triệu USD. Con số này chưa tính đến các yếu tố khác, chẳng hạn như vũ khí trên máy bay, các thùng nhiên liệu bổ sung, chi phí điều trị và trả lương cho phi công...

Theo ước tính, vụ việc này sẽ tiêu tốn của Lầu Năm Góc khoảng 300 triệu USD và chắc chắn đây là lần bắn nhầm đồng đội gây tốn kém nhất trong lịch sử quân sự hiện đại.