Quân đội Mỹ sắp có súng trường MRGG-A với cỡ nòng khác thường

Gần đây, Bộ Tư lệnh Tác chiến Đặc biệt Hoa Kỳ (SOCOM) đã ký hợp đồng với Lewis Machine & Tool để cung cấp súng trường tấn công tầm trung (MRGG-A) thế hệ mới. Những khẩu súng này sử dụng đạn Creedmoor 6,5 mm.

Hợp đồng MRGG-A, bao gồm cả bộ súng trường tấn công tầm trung, phụ tùng thay thế, phụ kiện, đào tạo về vũ khí mới và đề xuất thay đổi thiết kế, có tổng giá trị lên tới 92 triệu đô la và hiệu lực đến ngày 14 tháng 8 năm 2035, The War Zone (TWZ) đưa tin.

Súng trường tấn công MRGG-A sử dụng đạn 6,5 mm Creedmoor sẽ có tầm bắn và độ chính xác cao hơn, giúp tăng hiệu quả ở khoảng cách trung bình.

Tuy nhiên cần lưu ý rằng Quân đội Hoa Kỳ gần đây đã đưa vào sử dụng súng trường tấn công M7 6,8 x 51mm , trước đây gọi là XM7. Và những vấn đề mới đã nảy sinh với loại vũ khí này.

Cụ thể, so với đạn 5,56 x 45 mm, loại đạn mới nặng hơn, do vậy người lính phải mang ít đạn hơn. Ngoài ra một băng đạn M7 chỉ chứa được 20 viên, và với 7 băng đạn tiêu chuẩn, tổng số đạn chỉ là 140 viên, so với 210 viên của một người lính sử dụng M16 hoặc M4.

Chưa dừng lại đây, khẩu M7 còn có trọng lượng đáng kể. Khi chưa lắp đạn, nó nặng 3,7 kg (M4 nặng 2,9 kg). Cộng thêm trọng lượng của ống giảm thanh - 0,66 kg, và hệ thống ngắm XM157 nặng 2,2 kg.

Tổng trọng lượng của khẩu M7 là 6,56 kg, và 7 hộp tiếp đạn với 140 viên đạn nặng 4,4 kg, tổng cộng là gần 11 kg cho một khẩu súng trường tấn công, con số này bị xem là phi lý.

Súng trường tấn công MRGG-A dùng đạn 6,5 mm Creedmoor.

Nhiều khả năng MRGG-A cũng sẽ gặp vấn đề tương tự, vì nó cũng có băng đạn 20 viên. Tuy nhiên trọng lượng đạn sẽ nhẹ hơn một chút, và bản thân khẩu súng trường trông nhỏ gọn và giống AR-15 hơn, nên về mặt lý thuyết nó sẽ nhẹ hơn.

Nhưng cần nhấn mạnh, hiện tại đây chỉ là giả định dựa trên những bức ảnh có sẵn, còn hình dáng thực tế của khẩu súng vẫn chưa được biết rõ.

Khi nhìn vào hai loại đạn gần giống nhau, câu hỏi đặt ra là: tại sao lại tạo ra một loại súng trường có cỡ đạn tương tự nhưng khác nhau, nếu quân đội đã áp dụng khẩu M7 bắn đạn 6,8 x 51 mm, vì sao không chọn một loại đạn để thống nhất chúng?

Theo giải thích, SOCOM đã sử dụng đạn 6,5 mm Creedmoor từ năm 2017 để thay thế đạn 7,62 x 51 mm cho lính bắn tỉa và xạ thủ. Nghĩa là trong khuôn khổ Lực lượng Tác chiến Đặc biệt, lựa chọn tốt nhất để thống nhất đạn là chuyển sang dùng loại 6,5 mm Creedmoor, chứ không phải 6,8 x 51 mm.