Quân đội Mỹ không kích khắp Syria

Đoàn xe của lực lượng liên quân do Mỹ dẫn đầu ở Syria năm 2018. (Ảnh: Reuters)

“Các cuộc không kích hôm nay nhằm vào IS trên khắp lãnh thổ Syria”, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết trong tuyên bố ngày 10/1.

Tuyên bố không nêu rõ liệu có ai thiệt mạng trong các đợt tấn công hay không. Lầu Năm Góc từ chối cung cấp thông tin cụ thể. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng chưa phản hồi đề nghị bình luận.

Theo CENTCOM, các cuộc tấn công ngày 10/1 nằm trong chiến dịch được phát động từ tháng trước, sau khi các tay súng IS sát hại binh sĩ Mỹ tại Syria. Quân đội Mỹ cho biết trong vụ việc xảy ra ngày 13/12, hai lính Mỹ và một phiên dịch viên dân sự đã thiệt mạng. Hiện vẫn còn khoảng 1.000 lính Mỹ đồn trú tại Syria.

Chính phủ Syria hiện do cựu lực lượng nổi dậy lãnh đạo, sau khi lật đổ cựu Tổng thống Bashar al-Assad năm 2024 và chấm dứt 13 năm nội chiến.

Chính phủ hiện tại đang hợp tác với liên minh do Mỹ dẫn đầu trong cuộc chiến chống IS, sau khi đạt được một thỏa thuận vào cuối năm ngoái, khi Tổng thống Ahmed al-Sharaa thăm Nhà Trắng.