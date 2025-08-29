Binh sĩ Ukraine được huấn luyện tại một thao trường ở ngoại ô Kiev.

Hãng Izvestia dẫn nguồn tin từ cơ quan an ninh Nga cho biết, tại một số khu vực, quân đội Ukraine đã rút lui mười km.

"Như đã lưu ý, hệ thống phòng thủ của Ukraine đang đột phá ở một số khu vực với độ sâu tác chiến hơn 10 km. Những trường hợp như vậy không còn đơn lẻ nữa mà đang trở thành một xu hướng ổn định", người phát ngôn của cơ quan này cho biết.

Ông chỉ rõ rằng những đột phá trong phòng thủ của Ukraine đã được ghi nhận ở khu vực Kharkov của mặt trận và ở DPR.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga đã báo cáo về bước tiến thành công của quân đội Nga tại nhiều khu vực khác nhau trên đường tiếp xúc, đặc biệt là tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk và khu vực Kharkov.

Cùng với tình thế bất lợi trên chiến trường, Ukraine còn kém vui khi châu Âu đang tỏ ra dè dặt với ý tưởng đưa quân đến Ukraine hậu xung đột.

Tổng thống Donald Trump mới đây đã thể hiện thiện chí với ý tưởng Mỹ cung cấp một số hình thức đảm bảo an ninh cho Ukraine một khi cuộc chiến hiện tại kết thúc. Pháp và Anh đã đề xuất cử "lực lượng bảo đảm" tới nước này nhằm ngăn chặn nguy cơ Nga tái tấn công hậu xung đột.

Nhưng các lãnh đạo châu Âu đang đối mặt một trở ngại lớn. Nhiều cử tri phản đối mọi cuộc điều động khiến các binh sĩ nước họ gặp nguy hiểm.

Những nước Đông Âu từ lâu không muốn đưa quân đội ra khỏi biên giới của chính họ, vốn là sườn phía đông NATO. Làn sóng phản đối cũng khá phổ biến ở Italy và Đức, nơi vẫn ám ảnh bởi ký ức về Thế chiến II.

Trong khi Thủ tướng Đức Friedrich Merz đề cập tới kế hoạch tham vấn quốc hội về khả năng điều quân tới Ukraine, Ngoại trưởng Johann Wadephul đã thận trọng cảnh báo rằng việc điều động như vậy sẽ gây gây thêm căng thẳng cho lực lượng vũ trang Đức vì họ đang xây dựng một lữ đoàn thiết giáp ở Litva để bảo vệ sườn phía đông NATO.

Các lãnh đạo chính trị khác nói rằng còn quá sớm để thảo luận vấn đề này vì không có dấu hiệu nào cho thấy Nga và Ukraine sắp đạt được thỏa thuận hòa bình.

Trong khi các đảng đối lập cực hữu và cực tả đều kịch liệt phản đối việc đưa quân đến Ukraine. Một cuộc khảo sát của công ty thăm dò Insa vào tuần trước cho thấy 56% người dân được hỏi phản đối Đức tham gia vào kế hoạch, tăng so với hồi mùa xuân.

"Tôi e rằng quân đội Đức có thể không đủ khả năng vừa đảm nhận nhiệm vụ như vậy vừa bảo vệ quê nhà", Leonard Wolters, một chuyên gia quân sự Đức cho biết.

Ngay cả ở Pháp, một trong những quốc gia ủng hộ mạnh mẽ kế hoạch đưa quân đến Ukraine hậu xung đột, động lực ủng hộ của công chúng phụ thuộc vào việc Moskva và Kiev phải đạt được thỏa thuận hòa bình cuối cùng, không phải lệnh ngừng bắn.

Một cuộc khảo sát do hãng thăm dò dư luận Elabe thực hiện hồi tháng 3 cho thấy 67% người được hỏi ủng hộ việc điều động quân đội Pháp nếu Nga và Ukraine đạt thỏa thuận hòa bình. Nếu không có thỏa thuận, 68% phản đối.

Chuyên gia Wolters cho rằng, sẽ rất khó thuyết phục công chúng về kế hoạch điều quân tới Ukraine nếu không có một tuyên bố chắc chắn từ Mỹ rằng họ sẽ hỗ trợ quân đội châu Âu thực hiện nhiệm vụ.

Bất chấp những nỗ lực ngoại giao suốt vài tuần qua, vẫn chưa rõ Washington sẵn sàng cung cấp những gì. Tổng thống Trump đã loại trừ khả năng điều quân đội Mỹ tới Ukraine và chỉ nói rằng Washington sẽ chỉ đóng một vai trò nào đó trong việc đảm bảo an ninh cho Kiev.