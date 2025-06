Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, đến 16h ngày 12/6, bộ đội biên phòng các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Phú Yên phối hợp với địa phương, gia đình, chủ tàu, thuyền trưởng thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho hơn 53.790 phương tiện, 223.050 người biết diễn biến, hướng đi của bão số 1 (bão Wutip) để chủ động di chuyển đến nơi an toàn.

Bên cạnh đó, quân đội đã huy động hơn 264.600 cán bộ, chiến sĩ và trên 5.320 phương tiện các loại (3.338 ô tô, 111 tàu, xuồng, 1.437 ca nô, 428 xe đặc chủng, 7 máy bay) ứng phó bão số 1.

Trực thăng của Binh đoàn 18 bay cứu nạn thuyền viên trên tàu bị mắc cạn trong điều kiện thời tiết xấu ở biển Cửa Việt (Quảng Trị) năm 2020. (Ảnh: Báo Quân đội Nhân dân)

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, lúc 16h hôm nay, bão số 1 cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 150km về phía Nam. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 5-10km/h. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/h), giật cấp 11.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 1 trên khu vực phía Tây đảo Hải Nam (Trung Quốc), di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 13. Đây cũng là cấp cực đại của cơn bão này.

Khoảng 16h ngày 14/6, bão số 1 trên khu vực phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và đổi hướng, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và suy yếu dần. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Đến 16h ngày 15/6, bão trên đất liên phía Nam Trung Quốc, di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ 20-25km/h và suy yếu dần thành vùng áp thấp.

Tác động của bão số 1, Tây Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) và ngoài khơi Quảng Trị-Quảng Ngãi gió cấp 6-8, gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 13, sóng cao 3-5m, vùng gần tâm bão 4-6m, biển động rất mạnh.

Vịnh Bắc Bộ gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11, sóng cao 2-4m, phía Đông Nam 3-5m, biển động rất mạnh.

Bão số 1 tiếp tục gây mưa to đến rất to ở khu vực Trung Trung Bộ. Theo đó, từ chiều tối 12/6 đến ngày 13/6, Hà Tĩnh đến Huế mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-180mm, có nơi trên 350mm.