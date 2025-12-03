Chiều 3/12, Quốc hội thông qua dự án Luật Tình trạng khẩn cấp với đa số đại biểu tán thành. Luật gồm 6 chương, 36 điều, hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026.

Trước đó, báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới cho biết: Về tình trạng khẩn cấp, có ý kiến đề nghị bổ sung quy định trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc tiếp nhận, tổng hợp, công khai kết quả xử lý phản ánh từ người dân, doanh nghiệp và bảo đảm thông tin liên lạc.

Quốc hội biểu quyết thông qua dự án luật. Ảnh: Như Ý

Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hiện nay, số điện thoại 112 đang được sử dụng để tiếp nhận nội dung thông tin về sự cố, thiên tai, thảm họa, những nguy cơ xảy ra, yêu cầu trợ giúp của tổ chức, cá nhân trong phạm vi toàn quốc.

Bộ Chỉ huy Quân sự cấp tỉnh là cơ quan thường trực Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự cùng cấp có trách nhiệm quản lý, vận hành, tiếp nhận xử lý thông tin, phản ánh, và những yêu cầu trợ giúp của tổ chức, cá nhân. Trên cơ sở ý kiến đại biểu, Ủy ban Thường vụ đã bổ sung, chỉnh lý khoản 3 điều này.

Về biện pháp được áp dụng trong tình trạng khẩn cấp khi xảy ra thảm họa , có ý kiến đề nghị bổ sung quy định biện pháp tái thiết sau thảm họa để đảm bảo cho sự phát triển bền vững; rà soát chỉnh lý các khoản cho thống nhất, rõ ràng, thuận lợi trong tổ chức thực hiện.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khẳng định, dự thảo luật quy định các biện pháp khắc phục hậu quả trong tình trạng khẩn cấp; huy động, quyên góp và phân bổ nguồn lực cứu trợ, hỗ trợ…

Trên cơ sở ý kiến đại biểu Quốc hội, để chặt chẽ, thống nhất, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉnh lý nội dung dẫn của điều này; đồng thời, sắp xếp, chỉnh lý lại các khoản cho thống nhất.

Về lực lượng phòng ngừa, ứng phó, khắc phục tình trạng khẩn cấp, có ý kiến đề nghị rà soát nội dung điều này để thống nhất với các quy định trong dự thảo luật.

Để chặt chẽ, thuận lợi trong tổ chức thực hiện, Ủy ban Thường vụ đề nghị Quốc hội cho chỉnh lý một số tên, điều cho phù hợp. Theo đó, lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa, ứng phó, khắc phục tình trạng khẩn cấp gồm lực lượng nòng cốt và lực lượng rộng rãi.

Trong đó, lực lượng nòng cốt gồm lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân, dân quân tự vệ, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở; lực lượng của các bộ, ngành và địa phương.

Đội ứng phó khẩn cấp, Đội công tác tuyên truyền đặc biệt, Đội tuần tra đặc biệt được thành lập từ lực lượng nòng cốt và lực lượng rộng rãi do toàn dân tham gia.