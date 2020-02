Quân đội, Công an bổ nhiệm nhiều nhân sự mới

Thiếu tướng Nguyễn Trọng Triển, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô chủ trì hội nghị.

Chiều 3/2, Sư đoàn Bộ binh 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã tổ chức Hội nghị bàn giao nhiệm vụ Chính ủy Sư đoàn.



Thực hiện quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về công tác cán bộ, Đại tá Trần Ngọc Anh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 301 được điều động phân công giữ chức Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đại tá Nguyễn Đức Hạnh, Sư đoàn trưởng, Sư đoàn 301 nhận bàn giao nhiệm vụ công tác đảng; Thượng tá Lưu Nam Tiến, Phó Chính uỷ Sư đoàn, nhận bàn giao nhiệm vụ công tác chính trị.

Các cán bộ chỉ huy, quản lý các đơn vị trực thuộc Quân khu 7 nhận Quyết định bổ nhiệm

Chiều 3/2, Trung tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy Quân khu 7 đã trao các quyết định điều động, bổ nhiệm cho một số cán bộ.

Theo đó, lãnh đạo Quân khu 7 đã trao quyết định của Bộ Quốc phòng bổ nhiệm Đại tá Vũ Văn Điền, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai kể từ ngày 3/2/2020;

Điều động và bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Tấn Linh, Phó Tham mưu trưởng Sư đoàn 302 về giữ chức Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai kể từ ngày 3/2/2020;

Điều động, bổ nhiệm Đại tá Trần Văn Khương, Phó chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai giữ chức vụ Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng kể từ ngày 3/2/2020.

Đồng thời, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 còn trao nhiều quyết định cho các đồng chí nghỉ hưu, nghỉ công tác, thăng quân hàm...

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh chúc mừng Thượng tá Hoàng Anh Tú và Đại tá Nguyễn Minh Nguyên.

Chiều 3/2, Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị bàn giao nhiệm vụ Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Theo đó, Thượng tá Hoàng Anh Tú, Phó Tham mưu trưởng được Bộ Quốc phòng bổ nhiệm giữ chức Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh thay Đại tá Nguyễn Minh Nguyên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nghỉ chờ hưu theo chế độ.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Khắc Định chúc mừng Đại tá Bùi Đại Thắng và Đại tá Ngô Quang Trung.

Ngày 31/1, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị bàn giao Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa. Theo đó, Đại tá Bùi Đại Thắng, Phó Sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Sư đoàn 315 được Bộ Quốc phòng điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa, thay Đại tá Ngô Quang Trung, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa được nghỉ chờ hưu theo chế độ.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông Lê Diễn, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn, Tư lệnh Quân khu V Nguyễn Long Cáng chúc mừng Thượng tá Đinh Hồng Tiếng và Đại tá Nguyễn Văn An.

Ngày 31/1, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông đã tổ chức Hội nghị bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Theo đó, Thượng tá Đinh Hồng Tiếng được Bộ Quốc phòng bổ nhiệm giữ chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Nông, thay Đại tá Nguyễn Văn An được nghỉ chờ hưu theo chế độ.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ và Thiếu tướng Đoàn Kiểu, Phó Tư lệnh Quân khu V chúc mừng các đồng chí được điều động, bổ nhiệm.

Ngày 31/1, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị bàn giao chức trách nhiệm vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Theo đó, Đại tá Võ Văn Bá, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng được bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ Chí huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, thay Đại tá Nguyễn Tấn Lâm được nghỉ công tác chờ hưu theo chế độ.

Bộ Quốc phòng cũng quyết định bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Ra, Phó Tham mưu trưởng giữ chức Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi; bổ nhiệm Thượng tá Võ Tấn Tài, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giữ chức Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường chúc mừng Đại tá Nguyễn Tấn Thành và Thượng tá Mai Kim Bình.

Ngày 31/1, Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị bàn giao Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Theo đó, Thượng tá Mai Kim Bình, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam được bổ nhiệm giữ chức vụ Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam thay Đại tá Nguyễn Tấn Thành, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam được nghỉ chuẩn bị về hưu theo chế độ.

Thứ trưởng Lương Tam Quang trao quyết định và chúc mừng Đại tá Huỳnh Văn Thình và Đại tá Chu Mạnh Cường.

* Liên quan đến công tác cán bộ của lực lượng vũ trang, chiều 2/1, Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an phân công Đại tá Huỳnh Văn Thình, Phó Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh phụ trách Công an tỉnh Trà Vinh. Đại tá Lê Văn Việt, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh nghỉ công tác chờ hưu theo chế độ.

Đồng thời, Thứ trưởng Lương Tam Quang cũng thông báo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Chu Mạnh Cường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đến nhận nhiệm vụ Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng, Bộ Công an.

Thứ trưởng Lương Tam Quang trao quyết định và chúc mừng Đại tá Nguyễn Minh Ngọc, Đại tá Lê Minh Quang.

Cùng ngày, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thứ trưởng Lương Tam Quang đã trao quyết định bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Minh Ngọc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng thay cho Đại tá Lê Minh Quang được Bộ trưởng Bộ Công an điều động nhận nhiệm vụ Phó chánh Văn phòng Bộ Công an./.