Quân đội Anh quay lại với ngựa trong thời đại của drone

Quân đội Anh bắt đầu thử nghiệm sử dụng ngựa để trinh sát và di chuyển bí mật trên địa hình phức tạp, trong đó có khu vực rừng và đầm lầy.

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Quân đội Anh bắt đầu thử nghiệm sử dụng ngựa để trinh sát và di chuyển bí mật trên địa hình phức tạp. The Telegraph đưa tin ngày 11/9, dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Anh.

Các cuộc thử nghiệm do Trung đoàn Kỵ binh Cận vệ Hoàng gia thuộc Quân đội Anh tiến hành trong khuôn khổ một cuộc diễn tập mùa Hè tại khu vực Longmoor, hạt Hampshire.

Các binh sĩ kiểm tra khả năng sử dụng những con ngựa có màu lông ngụy trang trong điều kiện chiến đấu.

“Các binh sĩ đang nghiên cứu khả năng trinh sát bằng ngựa, di chuyển trên địa hình phức tạp, hoạt động bí mật, hỗ trợ tự chủ và các vấn đề chăm sóc ngựa, dựa trên kinh nghiệm của những đồng minh vẫn tiếp tục sử dụng ngựa trong điều kiện chiến đấu”, Bộ Quốc phòng Anh cho biết.

Quân đội Anh cho rằng kinh nghiệm từ các cuộc xung đột hiện đại cho thấy cần tìm kiếm những cách tiếp cận mới. Quân đội nhận định trong điều kiện địa hình nhiều cây cối hoặc đầm lầy, ngựa có thể có lợi thế so với các phương tiện hạng nặng.

Ngày 4/7, tạp chí Le Point đưa tin quân đội và ngành công nghiệp quốc phòng Pháp đang phối hợp phát triển một đơn vị chiến đấu robot có khả năng thực hiện các nhiệm vụ của một đại đội bộ binh hoặc một phân đội kỵ binh. Các cuộc thử nghiệm được tiến hành tại thao trường Saint-Cyr-Coetquidan.

Phần lớn robot mặt đất được trang bị động cơ đốt trong, cho phép chúng quay trở lại nhanh hơn so với các nền tảng sử dụng động cơ điện. Trong tương lai, những robot này có thể được trang bị súng máy và các container chứa đạn dược điều khiển từ xa.