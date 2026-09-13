HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Quân đội Anh quay lại với ngựa trong thời đại của drone

Hải Yến
|

Quân đội Anh bắt đầu thử nghiệm sử dụng ngựa để trinh sát và di chuyển bí mật trên địa hình phức tạp, trong đó có khu vực rừng và đầm lầy.

(Ảnh minh họa)

Quân đội Anh bắt đầu thử nghiệm sử dụng ngựa để trinh sát và di chuyển bí mật trên địa hình phức tạp. The Telegraph đưa tin ngày 11/9, dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Anh.

Các cuộc thử nghiệm do Trung đoàn Kỵ binh Cận vệ Hoàng gia thuộc Quân đội Anh tiến hành trong khuôn khổ một cuộc diễn tập mùa Hè tại khu vực Longmoor, hạt Hampshire.

Các binh sĩ kiểm tra khả năng sử dụng những con ngựa có màu lông ngụy trang trong điều kiện chiến đấu.

“Các binh sĩ đang nghiên cứu khả năng trinh sát bằng ngựa, di chuyển trên địa hình phức tạp, hoạt động bí mật, hỗ trợ tự chủ và các vấn đề chăm sóc ngựa, dựa trên kinh nghiệm của những đồng minh vẫn tiếp tục sử dụng ngựa trong điều kiện chiến đấu”, Bộ Quốc phòng Anh cho biết.

Quân đội Anh cho rằng kinh nghiệm từ các cuộc xung đột hiện đại cho thấy cần tìm kiếm những cách tiếp cận mới. Quân đội nhận định trong điều kiện địa hình nhiều cây cối hoặc đầm lầy, ngựa có thể có lợi thế so với các phương tiện hạng nặng.

Ngày 4/7, tạp chí Le Point đưa tin quân đội và ngành công nghiệp quốc phòng Pháp đang phối hợp phát triển một đơn vị chiến đấu robot có khả năng thực hiện các nhiệm vụ của một đại đội bộ binh hoặc một phân đội kỵ binh. Các cuộc thử nghiệm được tiến hành tại thao trường Saint-Cyr-Coetquidan.

Phần lớn robot mặt đất được trang bị động cơ đốt trong, cho phép chúng quay trở lại nhanh hơn so với các nền tảng sử dụng động cơ điện. Trong tương lai, những robot này có thể được trang bị súng máy và các container chứa đạn dược điều khiển từ xa.

Theo IZ
Tags

Hoàng Gia

quân đội

The Telegraph

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút bắt giữ nghi phạm dùng kéo sát hại người tình Ma Kiên La 36 tuổi

Giây phút bắt giữ nghi phạm dùng kéo sát hại người tình Ma Kiên La 36 tuổi

01:59
Lời khai bất ngờ của nam thanh niên có súng Nguyễn Tuấn Anh SN 1999

Lời khai bất ngờ của nam thanh niên có súng Nguyễn Tuấn Anh SN 1999

01:10
Honda ra mắt xe số mới giá khoảng 53,5 triệu đồng: Cực tiết kiệm xăng, nặng 88 kg

Honda ra mắt xe số mới giá khoảng 53,5 triệu đồng: Cực tiết kiệm xăng, nặng 88 kg

01:26
Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Trung SN 1990

Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Trung SN 1990

00:55
Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

01:30
Gia đình ngã quỵ nghe tuyên án Nguyễn Ngọc Phương 23 tuổi chung thân, Đoàn Võ Hoàng Phúc 23 tuổi tử hình

Gia đình ngã quỵ nghe tuyên án Nguyễn Ngọc Phương 23 tuổi chung thân, Đoàn Võ Hoàng Phúc 23 tuổi tử hình

00:48
CSGT phát hiện 'bí mật' trong miệng nam thanh niên 33 tuổi khi kiểm tra nồng độ cồn

CSGT phát hiện 'bí mật' trong miệng nam thanh niên 33 tuổi khi kiểm tra nồng độ cồn

00:50
Giây phút bắt tạm giam Nguyễn Trần Bảo Trân SN 1992 và nhiều người trong chuyên án quy mô lớn

Giây phút bắt tạm giam Nguyễn Trần Bảo Trân SN 1992 và nhiều người trong chuyên án quy mô lớn

01:49
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại