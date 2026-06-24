'Quân đội Anh phải sẵn sàng cho một cuộc tấn công chớp nhoáng vào Nga'

Quân đội Anh sẽ sẵn sàng tấn công Nga trong vòng vài phút nếu sườn phía Đông của NATO bị đe dọa.

Theo tờ The Sun, tuyên bố này được đưa ra bởi Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Vương quốc Anh - Tướng Raleigh Walker.

Theo vị chỉ huy, quân đội và vũ khí ở sườn phía Đông của NATO phải sẵn sàng "tấn công và hành động trong vòng 30 phút".

Ông Walker cũng hứa sẽ triển khai "một số lượng lớn hơn đáng kể các hệ thống điều khiển từ xa và tự động ở sườn phía Đông" trong năm nay.

"Nếu biện pháp răn đe không hiệu quả thì cái giá mà chúng ta áp đặt lên kẻ gây hấn phải được cảm nhận ngay lập tức và tốt nhất là trước khi đối phương rời khỏi các khu vực tập trung quân sự", ông Walker nói.

Tổng Tham mưu trưởng quân đội Anh - Tướng Raleigh Walker.

Vương quốc Anh hiện đã có một đơn vị quân sự đóng tại Estonia, Tướng Walker nhấn mạnh những người lính phải sẵn sàng hy sinh tính mạng để bảo vệ lợi ích quốc gia.

"Sự thật phũ phàng ở chỗ máu là thứ tiền tệ quý giá và khó hiến tặng nhất mà chúng ta có thể đóng góp", Tướng Walker nói và nhấn mạnh việc sẵn sàng về quân sự và đạo đức của nhà nước trong việc đưa quân "ra tiền tuyến" quyết định vị thế của Anh trên thế giới.

"Nó tạo ra ảnh hưởng, xây dựng lòng tin và cuối cùng là có trọng lượng trong việc định hình cách thức tiến hành chiến tranh và hòa bình sau đó sẽ như thế nào".

Những lời cảnh báo của vị tướng này được đưa ra trong bối cảnh Bộ Quốc phòng Anh đang đối mặt với khoản thâm hụt ngân sách 28 tỷ bảng.

Đầu tháng này, cựu Bộ trưởng Quốc phòng John Healy và Bộ trưởng Lực lượng Vũ trang Al Carnes đã từ chức để phản đối việc chính phủ cắt giảm ngân sách cho quân đội.

Lực lượng vũ trang Anh cũng đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt tiền, điều này có thể buộc giới lãnh đạo quân đội phải cắt giảm các hoạt động huấn luyện và tác chiến.

Tướng Walker cũng nhấn mạnh "sức mạnh trên bộ" vẫn là yếu tố then chốt trong việc ngăn chặn xung đột. Hiện ông đang chỉ huy đội quân nhỏ nhất của Anh trong hơn 200 năm qua với chỉ khoảng 70.000 binh sĩ được huấn luyện bài bản.

Dự kiến Quân đội Anh sẽ chịu những đợt cắt giảm lớn nhất sau khi kế hoạch đầu tư quốc phòng được công bố.

"Chỉ có bộ binh mới có thể chiếm được lãnh thổ và chỉ có bộ binh mới có thể giữ vững lãnh thổ đó", ông Walker cảnh báo về nguy cơ nếu Lực lượng vũ trang Anh tiếp tục bị thu hẹp.