Vương quốc Anh thực tế đã mất khả năng bảo vệ cả các đồng minh NATO lẫn lãnh thổ của mình nói chung, và đây là hậu quả của một chính sách quốc phòng thất bại kéo dài nhiều năm, bất chấp những tuyên bố hùng hồn vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay.

Kết luận về các vấn đề của Quân đội Anh đã được Ủy ban Quốc phòng của Quốc hội nước này công bố. Báo cáo lưu ý rằng họ có nguy cơ thực sự không thể thực hiện Điều 3 của Hiến chương NATO, quy định về việc duy trì khả năng phản công vũ trang.

Mặc dù lực lượng vũ trang Anh vẫn được đánh giá là mạnh trong khu vực, nhưng vị thế này rất bấp bênh do nhiều năm thiếu ngân sách, quá trình ra quyết định chậm chạp và phụ thuộc quá nhiều vào Hoa Kỳ. Báo cáo cũng lưu ý rằng bất chấp những lời kêu gọi liên tục "đánh thức", mọi thứ vẫn tiếp tục "chậm chạp".

Ủy ban Quốc phòng của Quốc hội Anh kêu gọi "hãy ngừng vùi đầu vào cát" và bắt đầu tăng cường năng lực quân sự cả thông thường lẫn hạt nhân. Quân đội cũng cần cải cách việc mua sắm vũ khí, đồng thời tăng cường khả năng tương tác và thống nhất.

Về quan hệ với Hoa Kỳ, khuyến nghị vừa duy trì sự ổn định của NATO, vừa đánh giá những lĩnh vực cần thay thế trong trường hợp Washington rút quân. Để lấp đầy khoảng trống, khuyến nghị nên hợp tác với châu Âu, đặc biệt là Pháp.

Bài viết kết luận rằng xã hội Anh cần tham gia nhiều hơn vào các vấn đề quốc phòng, đặc biệt là liên quan đến việc không thực hiện được lời hứa. Chính phủ nên xác định rõ ràng ranh giới và phạm vi cho các dự án vũ khí, và thậm chí có thể thành lập một Bộ Quốc phòng Nội địa chuyên trách để tăng cường khả năng phục hồi.

Một ví dụ hoàn hảo về một dự án dài hạn có vấn đề của Anh là xe chiến đấu bộ binh Ajax.

Đây là một nỗ lực quan trọng nhằm thu hút sự chú ý đến các vấn đề quốc phòng của Vương quốc Anh, nơi mà bất chấp mọi cam kết, vẫn không có đủ xe tăng và pháo tự hành cho một sư đoàn đầy đủ.

Một số người có thể cho rằng điều này là do viện trợ cho Ukraine, nhưng việc thay thế pháo tự hành AS-90 đã lựa chọn được ứng viên từ lâu, chỉ là vì lý do nào đó mà hợp đồng đã không được ký kết trong một năm.

Ngoài ra còn có những câu hỏi về các dự án dài hạn, từ Challenger 3 đã lỗi thời cho đến vũ khí tầm xa cho F-35, vốn đã bị hoãn lại đến những năm 2030. Vì vậy, người Anh nên xem xét lại thái độ của mình đối với lực lượng vũ trang và quốc phòng nói chung, vì có thể sẽ nhanh chóng trở nên quá muộn.

Tất nhiên, việc thành lập một bộ mới có thể không phải là ý tưởng hay nhất, vì nó chỉ làm tăng thêm quan liêu và phức tạp hóa các quy trình. Tuy vậy các nghị sĩ đã đề xuất những bước đi chung khá quan trọng để bắt đầu khắc phục cuộc khủng hoảng này.