Quân đội Anh chỉ có thể chiếm được 'một ngôi làng nhỏ nếu may mắn'

Các nhà phân tích cảnh báo Lực lượng vũ trang Anh không có khả năng làm được bất cứ điều gì đáng kể. Quân đội có quy mô nhỏ và thiếu hụt nghiêm trọng pháo binh sau khi phần lớn được chuyển giao cho Ukraine.

Tướng Richard Barrons, cựu Chỉ huy Bộ Tư lệnh Liên quân Anh, đã đưa ra đánh giá gay gắt về năng lực của lực lượng vũ trang nước này. Ông cho rằng cả hai quân chủng đều không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ.

Trong một cuộc phỏng vấn với chương trình The Briefing Room của BBC, ông Barrons nói: "Quân đội của chúng ta, do số lượng và trình độ huấn luyện, chỉ có thể đóng góp rất nhỏ trên bộ, trên không và trên biển cho một chiến dịch do Mỹ hoặc NATO dẫn đầu".

Điều này trái ngược với thực tế Anh đã hứa với NATO sẽ thành lập một quân đoàn dự bị chiến lược với 30.000 đến 50.000 binh sĩ, bao gồm 1 sở chỉ huy và 2 sư đoàn sẵn sàng được triển khai đến bất cứ đâu trong liên minh.

Ông Barrons tuyên bố: "Quân đội Anh không có cả trang thiết bị lẫn huấn luyện để có thể đạt được mục tiêu này. Thẳng thắn mà nói, chúng ta ngày nay chỉ có thể làm được một việc rất nhỏ như chiếm một ngôi làng và đó là nếu may mắn".

Quân đội Anh suy giảm nghiêm trọng khả năng chiến đấu.

Chuyên gia Jack Watling - một nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu Quân sự Hoàng gia Anh (RUSI) đồng ý với đánh giá của Tướng Barrons, xét đến số lượng thương vong của Ukraine trong trận chiến giành Bakhmut.

"Ukraine đã mất 10.000 người trong cuộc phòng thủ Bakhmut - một thị trấn nhỏ. Con số này tương đương với gần như toàn bộ lực lượng bộ binh của Quân đội Anh", ông Watling nói, đồng thời cho biết thêm NATO cần "năng lực lớn hơn đáng kể".

Quân đội Anh hiện có khoảng 70.000 binh sĩ, nhưng Bộ trưởng Quốc phòng John Healey dự kiến sẽ tăng quân số thêm vài nghìn người trong nhiệm kỳ quốc hội tiếp theo.

Ông Barrons lưu ý trong điều kiện như vậy, họ có thể triển khai tối đa 1 lữ đoàn gồm khoảng 5.000 quân, gồm 3 hoặc 4 tiểu đoàn. Trong hoàn cảnh bình thường, lực lượng này sẽ đủ để tấn công một thị trấn nhỏ chỉ được bảo vệ bởi một tiểu đoàn.

Chuyên gia Watling nhấn mạnh, Anh đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt pháo binh nghiêm trọng khi đã chuyển giao 32 khẩu pháo tự hành AS90 cho Lực lượng Vũ trang Ukraine, khiến họ này chỉ còn lại 14 tổ hợp Archer 155mm.

Nhà phân tích cho biết thêm cần khoảng 72 khẩu pháo để đảm bảo khả năng sẵn sàng chiến đấu của một sư đoàn. Theo cam kết của London với NATO, nước này phải có đủ pháo binh cho 3 sư đoàn, hoặc tổng cộng khoảng 216 khẩu pháo.

"Chúng tôi chỉ có 14 khẩu. Và quan trọng hơn, Anh chưa đầu tư vào năng lực sản xuất để cung cấp đủ đạn dược cần thiết cho chúng. Do vậy, kho dự trữ đạn cho các hệ thống này có thể cạn kiệt khá nhanh", ông Watling nói thêm.

Vương quốc Anh chi khoảng 2,4% GDP cho quốc phòng. Thủ tướng Keir Starmer đã tuyên bố con số này nên tăng lên 3,5% vào năm 2035. Tuy nhiên, chưa có kế hoạch cụ thể nào được đưa ra để thực hiện mục tiêu nói trên.

Một nguồn tin quân sự cấp cao bày tỏ thất vọng về sự chậm trễ trong việc công bố kế hoạch đầu tư quốc phòng, vốn dự kiến sẽ được công bố ngay sau cuộc đánh giá chiến lược và cho rằng chính phủ đã "lạc lối".

Bên cạnh pháo binh, lực lượng thiết giáp của Anh cũng đang suy giảm mạnh cả chất và số lượng, dự kiến các bộ trưởng sẽ công bố tình hình liên quan đến xe bọc thép Ajax, nhưng vì lý do chưa rõ, quyết định đã bị hoãn lại cho đến sau lễ Phục sinh.

Trong phiên điều trần trước Ủy ban Kiểm toán Nhà nước mới đây, Trung tướng Anna-Lee Reilly khẳng định hàng chục quân nhân đã bị thương sau khi sử dụng phương tiện này vì nó không được bảo trì đúng cách.

"Sau khi xem xét nhiều báo cáo an toàn khác nhau, rõ ràng xe bọc thép Ajax, nếu được bảo trì đúng cách và vận hành theo yêu cầu thiết kế, sẽ không gây ra rủi ro".

"Tuy nhiên hiện tại cần phải phối hợp chặt chẽ với General Dynamics và các bộ trưởng chính phủ để đảm bảo việc đưa Ajax trở lại hoạt động dần dần, trong khi vẫn đảm bảo an toàn và khẳng định lại lập trường của chúng ta", bà Reilly nói rõ.

Vị tướng lưu ý, các phiên bản cải tiến trong tương lai sẽ sử dụng xích cao su thay vì xích kim loại, giúp giảm rung động và tiếng ồn, đồng thời sẽ có thêm bộ căng xích tự động. Tuy nhiên, như được biết, những loại xích này không được lên kế hoạch sử dụng cho mục đích quân sự mà dùng để xuất khẩu.

Quân đội Anh đã đặt mua 589 xe chiến đấu bộ binh Ajax. Chúng được coi là một phần quan trọng trong kế hoạch hiện đại hóa lực lượng vũ trang cùng với pháo tự hành RCH-155 mua từ Đức.