Quán cơm miền Tây công khai nuôi "3 con quỷ", treo đầy biển cảnh báo nhưng biết sự thật ai nấy đều bật ngửa

Tại An Giang, có một tiệm cơm nhỏ nằm cạnh cây xăng ở xã Bình Hoà, huyện Châu Thành, khiến không ít người đi đường phải thắng xe, đứng nhìn thật lâu trước khi bước vào. Không phải vì bảng hiệu bắt mắt hay món ăn cầu kỳ, mà bởi hàng loạt tấm biển với nội dung lạ lùng, thậm chí khiến người đọc hơi rùng mình nếu chỉ lướt qua.

Tấm biển khiến ai đọc xong cũng phải bất ngờ

Ngay lối vào quán cơm là dòng chữ lớn: “Trên quán là Phật, dưới quán có ba con quỷ”. Những dòng chữ ấy dễ khiến người ta liên tưởng đến những yếu tố tâm linh nhưng đi thêm vài bước nữa, khách lại thấy những tấm biển khác được treo khắp nơi: “Xin đừng hại nhân viên của tôi bằng cách cho tiền bồi dưỡng”, “Nhân viên vi phạm sẽ buộc cho nghỉ việc”, hay “Xin lỗi quý khách vì trong cây xăng có người lớn tuổi phục vụ chậm chạp”. Ở khu vệ sinh, bảng hướng dẫn có ghi rõ: “Quý khách cứ vào tắm cho mát rồi hãy đi, không cần hỏi, cũng không cần mua xăng dầu”.

Bên trong quán còn treo nhiều tấm biển khác

Thực tế, toàn bộ hệ thống bảng biểu trong quán lại được treo không phải để “đe nẹt” khách, mà chủ yếu dành cho chính những người làm việc tại đây. Chủ quán cho biết, ông theo đạo Phật giáo Hoà Hảo và xem việc giữ tâm, giữ nếp sống hiền lành quan trọng không kém chuyện làm ăn. Tấm bảng nhắc đến “quỷ” không mang nghĩa hù doạ, mà là cách ông nhắc nhân viên tự nhìn lại mình mỗi ngày, tránh xa cờ bạc, số đề, lòng tham và thói quen xấu. Ông không lập sổ phạt, không gọi riêng từng người lên nhắc nhở, mà chọn cách treo bảng công khai để ai cũng thấy, ai cũng tự soi.

Tại đây, nhân viên không được nhận tiền bồi dưỡng bất kỳ hình thức nào. Theo chủ quán, tiền “tip” dễ làm hỏng người lao động, tạo ra sự so bì và đối xử không công bằng giữa các vị khách. Ngược lại, mỗi ngày nếu ai tự nguyện ngồi niệm Phật tập trung 10 phút, người đó sẽ được thưởng 20.000 đồng. Đây không phải là tiền công, mà là cách “giữ tâm” trước khi bước ra phục vụ.

Đằng sau những tấm biển tưởng chừng nghiêm khắc ấy là một quán cơm chay mang đậm tinh thần từ thiện. Quán bán cơm đồng giá 10.000 đồng, ai khó khăn có thể ăn miễn phí. Mỗi tháng một lần, quán phục vụ cơm nước không thu tiền cho tất cả khách. Bên cạnh đó là tủ thuốc Nam dùng chung, áo mưa phát miễn phí và khu vệ sinh, phòng tắm sẵn sàng cho người đi đường nghỉ chân.

Đây còn là quán cơm từ thiện bán đồng giá 10.000 đồng/phần

Rời quán, nhiều người nhận ra rằng nơi này không chỉ bán cơm hay xăng dầu, mà âm thầm nhắc người ta sống chậm lại, tử tế hơn. Giữa miền Tây nắng gió, những tấm biển “lạ đời” ấy hóa ra không đáng sợ, mà chỉ là cách người chủ quán chọn để giữ người, giữ nghề và giữ lòng trước đồng tiền.

Theo Phong Bụi