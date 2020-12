Quán cơm đặc biệt 2 nghìn đồng ở Hà Nội: “Mời cô, dì, chú, bác vào ăn cơm'

Với mong muốn lan toả tình yêu thương, sự tử tế đến với cộng đồng, một quỹ từ thiện đã tài trợ, chung tay cùng nhiều thành viên thiện nguyện dựng lên một quán cơm với mỗi suất cơm chỉ có giá 2 nghìn đồng.

Sau 5 buổi đi vào hoạt động, "Quán yên vui" đã nhận được sự hưởng ứng của rất nhiều người dân nghèo, kinh tế khó khăn. Trong mỗi buổi mở bán, quán luôn đông đúc, tấp nập người dân đến ăn cơm vui vẻ.

Quán cơm đặc biệt này có diện tích khá nhỏ hẹp nhưng có đầy đủ các trang bị, vật dụng như một quán cơm bình thường. Mọi dụng cụ trong quán đều được các nhân viên và tình nguyện viên lau rửa sạch, xếp ngăn nắp vào các vị trí quy định.

Những người cần thiết đều có thể đến quán cơm đặc biệt này ăn cơm

Mọi vật dụng trong quán đều được trang bị mới để đảm bảo an toàn

Trao đổi với chúng tôi, anh Nguyễn Cao Sơn (37 tuổi, chủ nhiệm quán cơm) cho biết, quán có 2 bếp trưởng, 2 phụ bếp, một số nhân viên và đội thiện nguyện của một số trường đại học đến hỗ trợ quán trong quá trình hoạt động.

Với nhân viên làm việc trong quán phải là người có trách nhiệm, các nhân viên chính cũng có lương động viên và hỗ trợ xăng xe để cùng mọi người hoạt động, làm việc.

"Quán hoạt động đến nay đã được 5 buổi, chủ yếu mọi người mang công sức của mình ra làm để tìm niềm vui, lan toả thông điệp tử tế đến với mọi người. Do mới đi vào hoạt động thử nghiệm nên hiện quán mở bán vào lúc 10h30 – 13h30 chiều thứ 2,4,6. Dự kiến sau khi đi vào hoạt động một tháng thì sẽ mở bán từ thứ 2 đến thứ 7", anh Sơn chia sẻ.

Do mới đi vào hoạt động thử nghiệm nên hiện quán mở bán vào lúc 10h30 – 13h30 chiều thứ 2,4,6

Một suất cơm có đủ món xào, thức ăn mặn và hoa quả tráng miệng

Không ai muốn bỏ xót một chút thức ăn nào

Do hoạt động trên tinh thần giúp đỡ người dân nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn nên quán cũng nhận được sự đóng góp của nhà hảo tâm. Thùng mỳ tôm, quả cam, quả bưởi mọi người mang đến đóng góp đều được quán cơm ghi lại một cách tỉ mỉ, cẩn thận.

"Trung bình quán tiếp nhận lượng khách từ 120 – 135 người/ngày. Mọi người đến ăn đều là khách vì vẫn trên tinh thần mua bán, 2 nghìn đồng/suất ăn. Dù giá trị tiền mua chỉ mang tính tượng trưng nhưng như vậy mọi người đến đây ăn sẽ cảm thấy thoải mái hơn và tìm được sự ấm áp, yên vui.

Có đầy đủ canh cho mỗi suất ăn

Do số lượng khách đông nên những buổi mở bán, các anh, chị em nhân viên trong quán đến làm việc từ 6h sáng để chuẩn bị. Được làm việc ở đây mọi người cũng cảm thấy rất vui vì được giúp đỡ nhiều người. Những ai ăn 1 suất mà chưa no bụng thì được mua thêm suất nữa, ăn đến no bụng thì thôi", anh Sơn tâm sự.

Mỗi suất cơm chỉ 2 nghìn đồng nhưng có đủ món xào, thức ăn mặn và hoa quả tráng miệng. Do quán hoạt động trên tinh thần vui vẻ, lan toả yêu thương nên bất kể ai đến quán ăn cơm đều được phục vụ tận tình.

Nhân viên và tình nguyện viên trong quán luôn làm việc hết mình, nhiệt tình, vui vẻ để phục vụ mọi người đến ăn cơm

"Có người khó khăn thật, nhưng cũng có người vì tò mò, muốn trải nghiệm và xem chúng tôi làm ăn có tử tế hay không. Vì thế chúng tôi tiếp tất cả mọi người nếu có nhu cầu muốn ăn cơm với giá 2000 đồng mà không bao giờ điều tra lý lịch", anh Sơn cho biết.

Chia sẻ với chúng tôi, Bà Nguyễn Thị Minh (Đống Đa, Hà Nội), một người dân đến quán ăn cơm) cho biết, bà cảm thấy rất vui, thoải mái và hạnh phúc khi đến đây ăn cơm.

Càng về giữa trưa, lượng người đến quán ăn cơm càng trở nên nhộn nhịp, đông đúc hơn

Một số em học sinh cũng tranh thủ đến ăn cơm

Do hoạt động trên tinh thần mua bán với giá 2 nghìn đồng/suất cơm nên mọi người đến ăn đều vui vẻ, thoải mái

Sau khi đã ăn xong, tất cả mọi người đều tự giác mang khay đựng thức ăn đến nơi tập kết để nhân viên lau rửa

"Đây là buổi thứ 3 tôi đến đây ăn cơm rồi, cơm ở đây rất ngon và rẻ hơn bình thường. Mọi người trong quán cũng vui vẻ nhiệt tình lắm nên tôi cảm thấy rất thoải mái. Mong muốn những mô hình quán cơm như thế này được nhân rộng để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn như chúng tôi", bà Minh tâm sự.

Với sự an toàn và vui vẻ là trên hết nên quán được trang bị hoàn toàn các vật dụng mới. Tủ lưu trữ mẫu thức ăn cũng được trang bị để lưu lại các mẫu thức ăn trong ngày hoạt động. Nhận thấy sự thiết thực của quán cơm trong việc hỗ trợ người dân nghèo, chính quyền địa phương cũng tạo điều kiện hết mức để quán đi vào hoạt động.