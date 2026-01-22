Quan chức Ukraine nói hệ thống Patriot bắn hạ 14 tên lửa đạn đạo Nga

Trưởng phòng Truyền thông của Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine, Đại tá Yurii Ihnat cho biết, lực lượng Nga đã sử dụng nhiều tên lửa đạn đạo trong cuộc tấn công phối hợp mới nhất. Ông cho biết các hệ thống phòng không, đặc biệt là Patriot, đã phát huy hiệu quả trong việc đánh chặn các mối đe dọa này.

"Trong đợt tấn công, Nga đã phóng 18 tên lửa đạn đạo, cùng một tên lửa siêu thanh Zircon. Trong số này, 14 tên lửa nhắm vào thủ đô Kiev đã bị bắn hạ. Đây là kết quả cho thấy hệ thống Patriot hoạt động hiệu quả", ông Ihnat nói.

Quan chức Ukraine cho biết thêm rằng các đơn vị phòng không nước này đã phá hủy được 13 trong số 15 tên lửa hành trình, trong khi hai tên lửa khác bị mất tín hiệu trên radar. Ngoài ra, 315 trong số 339 máy bay không người lái (UAV) của đối phương đã bị vô hiệu hóa.

Tuy nhiên, Đại tá Ihnat thừa nhận rằng ngay cả khi tỷ lệ đánh chặn đạt mức cao, vẫn còn một số tên lửa hoặc UAV vượt qua được hệ thống phòng thủ và gây thiệt hại. Ông cho biết trung bình mỗi ngày Ukraine phải đối phó với hàng trăm UAV tấn công, và chỉ cần một phần nhỏ lọt lưới cũng đủ gây áp lực lớn lên hạ tầng, đặc biệt là hệ thống năng lượng.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho rằng thách thức lớn nhất đối với hệ thống phòng không Ukraine hiện nay không chỉ nằm ở số lượng tên lửa đánh chặn, mà còn ở việc Nga gia tăng đáng kể quy mô và cường độ các cuộc tấn công bằng tên lửa, đặc biệt là tên lửa đạn đạo.

Theo ông Zelensky, dù Ukraine đã tiếp nhận thêm nhiều hệ thống phòng không từ các đối tác, Nga đồng thời cũng đẩy mạnh sản xuất vũ khí, mở rộng nguồn cung linh kiện và tăng tần suất sử dụng các loại tên lửa tiên tiến.

Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh rằng, biện pháp phòng thủ hiệu quả duy nhất chống lại tên lửa đạn đạo hiện nay là tên lửa PAC-3 dành cho hệ thống Patriot. Kiev tiếp tục kêu gọi các đối tác, đặc biệt là Mỹ, duy trì và tăng cường hỗ trợ, bao gồm việc cung cấp thêm tên lửa phòng không nhằm bảo đảm năng lực phòng thủ trước các đợt tấn công trong thời gian tới.