Quan chức tình báo NATO nói Nga đang tăng cường lực lượng ở sườn đông: Moscow có "động thủ"?

Nga có tấn công NATO?

Tuy nhiên, vị quan chức tình báo này cho biết Nga không thể phát động tấn công NATO trong năm nay hoặc năm tới. Điều này sẽ tùy thuộc vao kết quả của cuộc chiến tại Ukraine.

Phát biểu trong một cuộc họp báo trực tuyến, ông Kaupo Rosin, người đứng đầu cơ quan tình báo nước ngoài của Estonia, cũng nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin hiện không có ý định chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine đã kéo dài gần 4 năm và nghĩ rằng ông có thể "thắng thế" Mỹ trong các cuộc đàm phán.

Ông Rosin cho biết kế hoạch của Nga bao gồm việc thành lập các đơn vị quân sự mới và tăng gấp 2 đến 3 lần lực lượng trước chiến tranh dọc biên giới với NATO. Nhưng điều đó sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều bởi kết quả các cuộc đàm phán giữa Moscow, Washington và Kiev về việc ngừng bắn ở Ukraine, ông nói.

Đó là bởi vì Nga sẽ cần duy trì một "phần đáng kể" quân đội của mình bên trong Ukraine và ở Nga để ngăn chặn các hành động tấn công của Ukraine trong tương lai, ông nói. Hiện tại, Moscow "không có đủ nguồn lực" để phát động một cuộc tấn công vào NATO, nhưng Điện Kremlin lo ngại về việc châu Âu tái vũ trang và có khả năng tiến hành hành động quân sự với Nga trong vài năm tới, người đứng đầu cơ quan tình báo Estonia cho biết.

Ông Putin nghĩ gì về khả năng chiến thắng ở Ukraine

Ông cho biết thông tin về cách Điện Kremlin nhìn nhận các cuộc đàm phán với Mỹ dựa trên thông tin tình báo mà Estonia, một thành viên của NATO, thu thập được từ "các cuộc thảo luận nội bộ của Nga". Ông không nói rõ về cách thức thu thập thông tin nhưng cho biết các cuộc thảo luận cho thấy các quan chức Nga tin rằng Washington vẫn là "kẻ thù chính" của Moscow.

Các quan chức Nga đã công khai khẳng định họ muốn một thỏa thuận được đàm phán nhưng lại tỏ ra ít sẵn lòng thỏa hiệp và vẫn kiên quyết rằng các yêu cầu của họ phải được đáp ứng.

Pháo binh Ukraine đang nhắm vào các vị trí của Nga gần Pokrovsk hồi tháng 12/2025. Ảnh: NYT

Các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian giữa các phái viên của Nga và Ukraine trong những tuần gần đây đã được các quan chức từ cả hai phía mô tả là mang tính xây dựng và tích cực, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy tiến triển nào về các vấn đề then chốt trong các cuộc thảo luận.

"Ông Putin vẫn cho rằng có thể giành chiến thắng về mặt quân sự (ở Ukraine) vào một thời điểm nào đó", ông Rosin nói.

Một quan chức Nhà Trắng đã phản hồi lại những bình luận của người đứng đầu cơ quan tình báo Estonia và cho biết các nhà đàm phán của Tổng thống Donald Trump đã đạt được "tiến bộ vượt bậc" nhằm chấm dứt chiến tranh. Mặc dù việc trao đổi tù nhân đã diễn ra rải rác kể từ tháng 5, nhưng quan chức Nhà Trắng đặc biệt chỉ ra một thỏa thuận gần đây đạt được tại Abu Dhabi giữa Mỹ, Ukraine và Nga về việc thả hơn 300 tù nhân.

Quan chức này cho biết, thỏa thuận đó là bằng chứng cho thấy những nỗ lực chấm dứt chiến tranh đang tiến triển. Để thể hiện mong muốn đẩy nhanh tiến độ các nỗ lực này, Tổng thống Ukraine Zelensky tuần trước cho biết Washington đã đặt ra hạn chót tháng Sáu cho Kiev và Moscow để đạt được thỏa thuận. Trong năm qua, ông Trump đã nhiều đặt ra hạn chót nhưng đều trôi qua mà không có kết quả rõ ràng.