Quan chức tình báo Mỹ đến Venezuela gặp lãnh đạo lâm thời

Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe. (Ảnh: Reuters)

Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết, ông Ratcliffe đã gặp Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez theo chỉ thị của Tổng thống Donald Trump, "để truyền đạt thông điệp rằng Mỹ mong muốn cải thiện mối quan hệ giữa hai nước".

Cuộc gặp kéo dài hai giờ, tập trung vào việc xây dựng lòng tin giữa Mỹ và Venezuela.

Ông Ratcliffe và bà Rodriguez đã thảo luận về hợp tác tình báo, về sự ổn định kinh tế và sự cần thiết của việc đảm bảo Venezuela không còn là "nơi trú ẩn an toàn cho các đối thủ của Mỹ, đặc biệt là những kẻ buôn bán ma túy".

Nhà Trắng chưa bình luận về thông tin này.

Chuyến thăm diễn ra cùng thời điểm lãnh đạo phe đối lập Venezuela - bà Maria Corina Machado - gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump và tặng ông huy chương Nobel Hòa bình.

Bà Rodriguez - người từng giữ chức phó tổng thống dưới thời ông Maduro - đã nhậm chức tổng thống lâm thời sau khi quân đội Mỹ bắt giữ ông Maduro và đưa ông đến Mỹ để xét xử.

Ông Trump đã điện đàm với bà Rodriguez hôm 14/1, và cả hai nhà lãnh đạo đều mô tả cuộc gọi là tích cực.

Bà Rodriguez trước đây đã chỉ trích chính quyền Tổng thống Trump vì "bắt cóc" ông Maduro và kêu gọi trả tự do cho cựu tổng thống. Tuy nhiên, Washington vẫn coi bà là người phù hợp để làm lãnh đạo lâm thời nhằm duy trì sự ổn định ở Venezuela.