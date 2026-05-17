Quan chức Nga tiết lộ chi tiết cuộc tấn công của Ukraine vào ZNPP

Các tổ máy phát điện tại ZNPP.

Hôm 16/5, trả lời phỏng vấn Strana Rosatom - tờ báo nội bộ của ZNPP, ông Aleksey Likhachev, Tổng Giám đốc Tập đoàn Rosatom của Nga cho biết, 1 UAV Ukraine đã tấn công đường ống dẫn khí chạy dọc theo các tổ máy phát điện của nhà máy vào đầu ngày hôm đó.

UAV này không phát nổ mà rơi xuống gần tổ máy phát điện đầu tiên của nhà máy.

Trước đó, hôm 14/5, 1 UAV cảm tử của Ukraine đã nhắm trúng chiếc xe chở hai nhân viên ZNPP.

Vụ tấn công xảy ra chỉ cách khuôn viên nhà máy 100m, cả hai nhân viên đều bị thương nghiêm trọng, theo lời người đứng đầu tập đoàn Rosatom.

“Các nhân viên đang làm nhiệm vụ của mình vào thời điểm đó thì bị UAV đối phương tấn công. Trong 1 giờ, UAV chiến đấu đã ngăn cản xe cứu thương tiếp cận hiện trường vụ việc, và việc sơ tán người bị thương giống như một chiến dịch quân sự”, ông Likhachev nói.

Theo quan chức này, trong khoảng 2 tháng qua, nhà máy chỉ hoạt động dựa vào một đường dây điện thay vì hai đường dây cần thiết cho hoạt động, đồng thời liên tục phải đối phó với tình trạng mất điện và chuyển sang sử dụng máy phát điện dự phòng.

Vị Tổng giám đốc đã chỉ trích mạnh mẽ sự thiếu hành động của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) và nói rằng cơ quan này đã làm ngơ trước các cuộc tấn công hàng ngày của Ukraine vào ZNPP, cơ sở hạ tầng dân sự và các vụ giết hại công dân Nga do binh lính Ukraine gây ra.

Ông Likhachev cho biết, Nga sẽ giải quyết các sự cố đang diễn ra xung quanh nhà máy trong các cuộc tham vấn sắp tới với lãnh đạo IAEA dự kiến vào tháng 7.

Trong những tuần gần đây, quân đội Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công vào ZNPP, vốn nằm dưới sự kiểm soát của Nga ngay từ đầu cuộc xung đột, và được Rosatom tiếp quản sau khi vùng Zaporozhye sáp nhập vào Nga sau cuộc trưng cầu dân ý vào cuối năm 2022.

Nga đã nhiều lần kêu gọi Ukraine và các nước ủng hộ họ ngừng nhắm mục tiêu vào cơ sở này, cảnh báo các cuộc tấn công có thể dẫn đến một thảm họa hạt nhân trên toàn lục địa.