Thượng đỉnh Trump-Putin diễn ra hôm nay có những hoạt động gì?

Hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ dự kiến sẽ được tổ chức ngày 15/8 tại Căn cứ Quân sự Liên hợp Elmendorf-Richardson ở Anchorage, Alaska, lúc 11h30 giờ địa phương (2h30 ngày 16/8 giờ Việt Nam).

Ông Yury Ushakov, trợ lý chính sách đối ngoại của ông Putin, cho biết hai tổng thống trước tiên sẽ có cuộc trò chuyện với sự hỗ trợ của phiên dịch viên, sau đó là đến hội đàm song phương trong bữa trưa. Ông cho biết thời lượng của các cuộc đàm phán "sẽ tùy thuộc vào hai tổng thống".

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ông cũng cho biết cả phái đoàn Nga và Mỹ sẽ bao gồm năm thành viên, cùng với các nhóm chuyên gia khác.

Phái đoàn Nga bao gồm: ông Yury Ushakov, Ngoại trưởng Sergey Lavrov, Bộ trưởng Quốc phòng Andrey Belousov, Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov và ông Kirill Dmitriev, một nhà đàm phán cấp cao và là người đứng đầu Quỹ Đầu tư Quốc gia Nga.

Chưa rõ thành phần phái đoàn Mỹ.

Ông Ushakov cho biết các phái đoàn dự kiến sẽ tập trung vào việc giải quyết cuộc chiến ở Ukraine, cũng như triển vọng hợp tác giữa Nga và Mỹ trong các vấn đề thương mại và kinh tế.

“Sau các cuộc hội đàm, ông Vladimir Putin và ông Donald Trump sẽ tổ chức một cuộc họp báo chung, trong đó họ sẽ tóm tắt kết quả của các cuộc đàm phán” , Ushakov nói.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết không có văn bản nào dự kiến được ký kết trong hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ tại Alaska.

Ông Peskov cho biết sẽ là “sai lầm” nếu dự đoán kết quả của các cuộc hội đàm. “Tổng thống Putin và Tổng thống Trump sẵn sàng đàm phán và sẽ thảo luận về những vấn đề khó khăn nhất”, ông nói thêm.

Trong khi đó, Nhà Trắng cũng xác nhận hai nhà lãnh đạo sẽ nói chuyện trực tiếp, sau đó là cuộc gặp của hai phái đoàn, cũng như họp báo chung. Những gì diễn ra tiếp theo sau cuộc gặp chủ yếu sẽ do ông Trump quyết định.

Tổng thống Trump trước đó ám chỉ mục tiêu của ông là hướng tới một cuộc gặp ba bên với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, đồng thời cho biết "ba địa điểm khác nhau" đang được xem xét.

Tuy nhiên, ông Trump đưa ra một lưu ý quan trọng: "Nếu đó là một cuộc gặp tồi tệ, tôi sẽ không gọi cho bất kỳ ai - tôi sẽ về nhà… Nhưng nếu đó là một cuộc gặp tốt đẹp, tôi sẽ gọi cho Tổng thống Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu".

Tổng thống Trump dự đoán rằng cuộc gặp của ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin có 25% khả năng thất bại. Ngoài ra, ông Trump cho biết có thể quyết định tổ chức một cuộc họp báo riêng thay vì họp báo chung sau cuộc gặp tại Alaska với Tổng thống Nga Vladimir Putin nếu "cuộc gặp không kết thúc tốt đẹp".