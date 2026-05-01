Quan chức Nga đánh giá khả năng giảm kho vũ khí hạt nhân ở 5 cường quốc

Khả năng cắt giảm kho vũ khí hạt nhân của nhóm “5 cường quốc hạt nhân” (Nga, Trung Quốc, Anh, Mỹ và Pháp), cũng như việc tiến tới loại bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân trong bối cảnh hiện nay là rất thấp, Đại sứ lưu động của Bộ Ngoại giao Nga Andrei Belousov cho biết ngày 27/4.

Ông Belousov nhấn mạnh Nga chia sẻ mong muốn của cộng đồng quốc tế về việc xây dựng một thế giới an toàn, không có mối đe dọa hạt nhân. Tuy nhiên, để đạt được điều đó cần có một môi trường quốc tế ổn định.

“Để đạt được tiến triển trong lĩnh vực này, cần phải tạo ra một môi trường quân sự - chính trị thuận lợi. Chúng ta phải thừa nhận rằng trong điều kiện khó khăn hiện nay, khi tình hình quốc tế ngày càng bất ổn, căng thẳng gia tăng và quan hệ giữa các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân suy giảm, triển vọng tiến triển là rất hạn chế”, ông nói trong cuộc phỏng vấn với RIA Novosti.

Theo đại diện Bộ Ngoại giao Nga, hiện đang có xu hướng thụt lùi trong vấn đề giải trừ vũ khí. Ông cho rằng các động thái của “bộ 3 hạt nhân phương Tây” đi ngược lại mục tiêu hướng tới “thế giới không vũ khí hạt nhân”.

“Các kế hoạch của bộ 3 hạt nhân phương Tây nhằm gia tăng kho vũ khí, xây dựng hạ tầng phục vụ hạt nhân, kể cả trên lãnh thổ các đồng minh không sở hữu vũ khí hạt nhân, và kéo họ tham gia sâu hơn vào các cơ chế hợp tác quân sự - hạt nhân mang tính bất ổn, khó có thể xem là tín hiệu cho thấy sẵn sàng tiến tới ‘không hạt nhân’”, ông Belousov nói.

Trước đó, ngày 25/4, ông Belousov cho biết một cuộc họp giữa các chuyên gia của nhóm “5 cường quốc hạt nhân” dự kiến sẽ diễn ra tại New York trong khuôn khổ Hội nghị rà soát Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT). Hội nghị lần thứ 11 dự kiến diễn ra từ ngày 27/4 đến 22/5.

Ngày 24/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cũng phản bác các cáo buộc từ NATO cho rằng Nga vi phạm NPT, cho rằng những chỉ trích này là vô căn cứ.

Bà nhấn mạnh không có bằng chứng cho thấy Nga có cách tiếp cận “thiếu trách nhiệm” trong các tuyên bố liên quan đến hạt nhân.