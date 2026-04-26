Quan chức Mỹ tiết lộ mục tiêu của tay súng: Nghi phạm mang súng và dao, suýt nữa thoát vòng vây

Mục tiêu là quan chức chính quyền Tổng thống Trump

Nghi phạm xả súng tại bữa tiệc tối dành cho các phóng viên Nhà Trắng đã "bắn vài phát súng" nhưng đã "bị khống chế ngay lập tức", Quyền Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche nói với CNN.

"Theo những gì chúng tôi biết từ camera giám sát và từ các nhân chứng có mặt tại đó, nghi phạm suýt chút nữa đã vượt qua được vòng vây", ông Blanche nói.

Ông Blanche cũng cho biết nghi phạm dường như nhắm mục tiêu vào các thành viên trong chính quyền.

Cụ thể, nghi phạm đã cố gắng đột nhập qua điểm kiểm soát an ninh tại buổi tiệc tối của các phóng viên Nhà Trắng tối qua và dường như nhắm mục tiêu vào các thành viên trong chính quyền Tổng thống Trump, Quyền Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche nói hôm Chủ nhật.

Hình ảnh đầu tiên của nghi phạm

"Chúng tôi vẫn đang cố gắng tìm hiểu động cơ. Từ cuộc điều tra sơ bộ của chúng tôi, dường như nghi phạm đang nhắm mục tiêu vào các thành viên trong chính quyền", ông Blanche nói.

Quyền Bộ trưởng Tư pháp Mỹ nói thêm rằng tổng thống Trump đã nói chuyện với đặc vụ bị trúng đạn vào ngực trong buổi tiệc tối.

Khi được hỏi liệu vụ việc có phải là một thất bại về an ninh hay không, ông Blanche trả lời rằng ông coi đó là một thành công. "Mục tiêu không phải là ngăn chặn mọi thứ, mà là tạo ra một môi trường rất an toàn và bảo mật, đó là những gì đã xảy ra đêm qua", Quyền Bộ trưởng Tư pháp Mỹ nói.

"Không thể phủ nhận, Mật vụ đã làm tốt nhiệm vụ của họ đêm qua", ông nói thêm.

Blanche nói thêm rằng lực lượng thực thi pháp luật đã thực hiện một số lệnh khám xét trong đêm, bao gồm cả các thiết bị điện tử. Ông cho biết lực lượng thực thi pháp luật đã nói chuyện với những người quen biết nghi phạm.

Dường như nghi phạm đã di chuyển từ Los Angeles đến Chicago và sau đó đến Washington D.C bằng tàu hỏa.

Nghi phạm mang theo cả súng và dao

Ông Blanche cho biết nghi phạm mang theo súng và dao.

CBS News cũng tiết lộ thêm thông tin chi tiết về nghi phạm: Cole Tomas Allen, 31 tuổi, là một giáo viên đến từ Torrance, California, có bằng kỹ sư từ một trường đại học danh tiếng. Theo hai nguồn tin từ cơ quan thực thi pháp luật, nghi phạm sở hữu hai khẩu súng, một trong số đó đã được sử dụng trong vụ nổ súng tại khách sạn Washington Hilton.

CBS cũng xác nhận 2 nguồn tin trước đó nói rằng sau khi bị bắt, nghi phạm đã nói với cơ quan thực thi pháp luật rằng hắn muốn bắn các quan chức chính quyền.

Trong một cuộc họp báo đêm khuya, Jeff Carroll, quyền trưởng cảnh sát Sở Cảnh sát Thủ đô Washington D.C., cho biết nghi phạm được trang bị súng săn, súng lục và nhiều con dao khi hắn cố gắng xông vào chốt kiểm soát an ninh bên ngoài bữa tối tại khách sạn Washington Hilton.

Allen tốt nghiệp ngành kỹ thuật cơ khí tại Caltech, Viện Công nghệ California, năm 2017, trước khi tiếp tục lấy bằng thạc sĩ khoa học máy tính tại Đại học bang California, Dominguez Hills, năm 2025, các nguồn tin cho biết. Caltech đã xác nhận với CBS News qua email rằng Allen tốt nghiệp đại học năm 2017.

Ông ấy làm việc cho một công ty dạy kèm ở Torrance tên là C2 Education, hai nguồn tin từ cơ quan thực thi pháp luật nói với CBS News. Ông ấy đã nhận được giải thưởng "Giáo viên của tháng" từ công ty vào tháng 12 năm 2024.