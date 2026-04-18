Quan chức Mỹ hé lộ khả năng nối lại đàm phán với Iran trong vài ngày tới

Diễm Châu |

Mỹ để ngỏ kênh ngoại giao, cân nhắc cử quan chức cấp cao tới Pakistan nối lại đàm phán với Iran.

Trong bối cảnh Mỹ gia tăng sức ép quân sự, bao gồm siết chặt hiện diện hải quân quanh các cảng và đường bờ biển của Iran tại eo biển Hormuz , chính quyền Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc một nỗ lực ngoại giao mới, có thể đưa các quan chức cấp cao trở lại Pakistan trong vài ngày tới.

Theo các nguồn thạo tin, mục tiêu của động thái này là khôi phục đàm phán với Iran, hướng tới một thỏa thuận hòa bình dài hạn với Tehran. Dù chưa có lịch trình chính thức, các cuộc tiếp xúc có thể được nối lại sớm nhất vào đầu tuần tới, theo CBS News.

Trung tâm của nỗ lực tiếp cận lần này là Phó Tổng thống JD Vance, người đang được xem xét quay lại thủ đô Islamabad. Nhiều khả năng, ông sẽ đi cùng đặc phái viên Trung Đông của Nhà Trắng Steve Witkoff, người ngày càng đóng vai trò nổi bật trong nỗ lực trung gian thỏa thuận tại khu vực.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance phát biểu họp báo sau cuộc gặp đại diện Pakistan và Iran tại Islamabad ngày 12/4/2026, cùng ông Jared Kushner (trái) và đặc phái viên Steve Witkoff. (Ảnh: Reuters)

Ngày 17/4, Tổng thống Trump cho biết ông chưa quyết định ai sẽ dẫn dắt vòng đàm phán trực tiếp tiếp theo, song để ngỏ khả năng một phái đoàn gồm ông Vance, Witkoff và con rể ông, ông Jared Kushner, sẽ tham gia.

Nỗ lực nối lại đối thoại diễn ra sau vòng đàm phán kéo dài tại Islamabad tuần trước do Phó Tổng thống Vance dẫn đầu. Tuy nhiên, các cuộc thương lượng kết thúc mà chưa đạt đột phá, khi những bất đồng cốt lõi vẫn tồn tại, bao gồm phạm vi chương trình hạt nhân của Iran và các điều kiện chấm dứt cuộc xung đột bùng phát từ tháng 2.

Dù vậy, giới chức hai bên vẫn duy trì giọng điệu thận trọng trước công chúng, cho thấy kênh ngoại giao chưa bị đóng lại.

Phía Mỹ phát tín hiệu sẵn sàng tiếp tục đối thoại ngay cả khi các hoạt động quân sự vẫn diễn ra, trong khi Iran tỏ ra cởi mở một cách dè dặt, đồng thời nhấn mạnh rằng tiến triển thực chất sẽ đòi hỏi những nhượng bộ mà Washington đến nay vẫn chưa sẵn sàng đưa ra.

