Quan chức Iran cảnh báo động thái bất ngờ có thể xảy ra

Hải Yến |

Một quan chức an ninh cấp cao Iran khẳng định tình hình mong manh có thể đảo chiều nhanh chóng nếu vi phạm tiếp diễn.

Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường một vụ tấn công của Israel nhằm vào một tòa nhà chung cư dân sự ở Beirut, Lebanon, ngày 8/4.

Iran có thể tiến hành một cuộc phòng thủ toàn diện bất cứ lúc nào khi Israel liên tục vi phạm thỏa thuận ngừng bắn tạm thời và mong manh, một quan chức an ninh cấp cao Iran cảnh báo hôm 8/4.

Phát biểu độc quyền với Press TV, vị quan chức cho biết toàn thế giới đang chứng kiến việc Israel làm mất ổn định thỏa thuận ngừng bắn vừa đạt được trong ngày.

Theo ông, Israel đang khiến thỏa thuận trở nên tốn kém hơn đối với Mỹ bằng cách vi phạm ngừng bắn, đồng thời tiến hành các hành động gây hấn với Lebanon và tấn công Iran.

Quan chức này kêu gọi các quốc gia trung gian cần lập tức can thiệp và nhấn mạnh đã đến lúc phải “đặt chế độ gây hấn này vào đúng vị trí”.

Ông cũng cảnh báo nếu thỏa thuận ngừng bắn sụp đổ, Israel sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn, đồng thời khẳng định Iran “sẽ trừng phạt kẻ gây hấn”.

Giai đoạn tạm yên ổn sau khi eo biển Hormuz được mở lại có kiểm soát sẽ nhanh chóng chấm dứt nếu các hành vi vi phạm tiếp diễn.

Trước đó, cùng ngày, Iran tuyên bố đạt được một “chiến thắng lịch sử” sau cuộc chiến kéo dài 40 ngày do Mỹ và Israel tiến hành, đồng thời thông báo Mỹ đã buộc phải chấp nhận đề xuất 10 điểm của Iran.

Một trong các điểm quan trọng là yêu cầu chấm dứt ngay lập tức mọi hành động tấn công của Mỹ - Israel trên tất cả các mặt trận, gồm Lebanon.

Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau khi thỏa thuận ngừng bắn được công bố, Israel đã tấn công nhiều địa điểm tại Lebanon, trong đó có thủ đô Beirut, khiến hàng trăm dân thường thiệt mạng.

Theo các báo cáo, Israel đã tiến hành ít nhất 100 cuộc không kích chỉ trong chưa đầy 10 phút, nhắm vào nhiều khu vực trên khắp đất nước.

Truyền thông địa phương cho biết riêng tại Beirut có ít nhất 88 người thiệt mạng.

Đây được mô tả là cuộc oanh kích dữ dội nhất của Israel nhằm vào Lebanon từ khi nước này bắt đầu chiến dịch gây hấn mới với quốc gia Arab vào đầu tháng 3, song song với cuộc chiến chống lại Iran.

Theo Press TV
