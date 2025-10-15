Trong phiên họp của quốc hội Hàn Quốc hôm 14 tháng 10, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (JCS) - Tướng Jin Yong-sung phát biểu với các nhà lập pháp rằng "có khả năng" Nga hỗ trợ chương trình ICBM của Triều Tiên, viện dẫn những thay đổi trong thiết kế xe mang phóng (TEL) và sự hợp tác quân sự ngày càng sâu sắc giữa hai nước.

Hwasong-20 được ra mắt tuần trước trong cuộc duyệt binh tại Bình Nhưỡng kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên, nó xuất hiện cùng loạt vũ khí mới, bao gồm tên lửa siêu thanh và bệ phóng đa năng cho máy bay không người lái tấn công, phản ánh nỗ lực không ngừng của Triều Tiên nhằm đa dạng hóa năng lực quân sự.

Tướng Jin chỉ ra những điểm khác biệt rõ ràng giữa TEL được sử dụng cho Hwasong-20 so với Hwasong-19, lần phóng thử đầu tiên vào tháng 10 năm 2023.

Ông cho rằng điều này đặt ra câu hỏi về sự tham gia kỹ thuật của nước ngoài.

Khi được hỏi liệu những bước tiến của miền Bắc có liên quan đến sự hỗ trợ của Nga hay không, Tướng Jin cho biết: "Tôi tin là có đủ khả năng".

Sự hợp tác tên lửa bị nghi ngờ diễn ra sau một loạt cuộc họp và giao dịch vũ khí được công khai giữa Moskva và Bình Nhưỡng trong những tháng gần đây, bao gồm cả việc cung cấp đạn pháo và tên lửa đạn đạo từ Triều Tiên để hỗ trợ cuộc chiến của Nga ở Ukraine.

Hàn Quốc nghi ngờ Nga đã giúp Triều Tiên chế tạo tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-20.

Triều Tiên gọi Hwasong-20 là "hệ thống vũ khí chiến lược hạt nhân mạnh nhất", nhưng tình trạng hoạt động và tầm bắn tối đa của nó vẫn chưa được xác minh một cách độc lập.

Khi được hỏi về khả năng phòng thủ của Hàn Quốc trước tên lửa siêu thanh mới của Triều Tiên, ông Jin thừa nhận rằng khả năng đánh chặn "có thể hơi chậm lại", nhưng tuyên bố "chúng có thể bị phá hủy".

Vị chỉ huy nhấn mạnh rằng trong khi năng lực phát triển vũ khí của Triều Tiên là lý do đáng lo ngại, Quân đội Hàn Quốc đang chuẩn bị các biện pháp ứng phó và tiếp tục xác minh kỹ thuật đối với những hệ thống mới.

Để hỗ trợ hoạt động giám sát và cảnh báo sớm, Hàn Quốc đã mở rộng năng lực trinh sát vệ tinh. Ông Jin xác nhận quân đội đang tận dụng cả vệ tinh quân sự và thương mại để tăng tần suất cũng như phạm vi giám sát.

“Tôi tin rằng việc thu thập thông tin trong thời gian ngắn và liên tục là rất quan trọng, không chỉ sử dụng vệ tinh trinh sát quân sự mà còn cả vệ tinh dân sự”, ông Jin nói và nhấn mạnh: “Chúng tôi đang nỗ lực thực hiện điều này”.