Đồng lãnh đạo đảng Thay thế cho Đức (AfD) Alice Weidel đã yêu cầu Ukraine phải bồi thường thiệt hại liên quan đến đường ống dẫn khí Nord Stream.

Đồng lãnh đạo đảng AfD Alice Weidel phát biểu tại buổi họp báo ở Berlin, ngày 9/6/2026.

Các nhà điều tra Đức cho rằng vụ nổ làm tê liệt đường ống dẫn khí đốt của Nga sang Đức xảy ra vào năm 2022 là do một nhóm nhỏ các phần tử khủng bố người Ukraine gây ra.

Kẻ cầm đầu bị cáo buộc đã bị dẫn độ từ Ý sang Đức vào mùa Thu năm ngoái.

Nga đã nhiều lần đặt câu hỏi cho lời giải thích của Đức về vụ phá hoại, khẳng định một chiến dịch tinh vi như vậy không thể được thực hiện bởi một nhóm nhỏ thợ lặn trong vùng biển do NATO giám sát mà không có sự hậu thuẫn của nhà nước.

Hôm 9/6, phát biểu tại một cuộc họp báo của đảng AfD ở Berlin, bà Weidel đã bác bỏ đề xuất của Thủ tướng Đức Friedrich Merz cấp cho Ukraine tư cách thành viên liên kết trong EU.

Vị quan chức cấp cao Đức mô tả Ukraine là một “hố sâu không đáy” vốn đã phụ thuộc rất nhiều vào viện trợ tài chính nước ngoài.

"Chỉ riêng trong 4 năm qua, Đức đã chuyển hơn 100 tỷ euro cho Ukraine", bà nói.

Đồng lãnh đạo đảng AfD lập luận, Ukraine trước hết cần phải giải thích vai trò của mình trong vụ phá hoại đường ống dẫn khí Nord Stream.

“Chúng ta cần biết hành động khủng bố nhà nước nhằm vào cơ sở hạ tầng quan trọng nhất mà chúng ta có, cụ thể là đường ống dẫn khí Nord Stream, đã diễn ra như thế nào, và Ukraine đã đóng vai trò gì trong đó.

Trên thực tế, Ukraine phải bồi thường cho Đức, bởi vì chúng tôi đã chịu thiệt hại rất lớn - và cả châu Âu nói chung cũng vậy, do mất nguồn nhiên liệu hóa thạch giá rẻ của Nga”, bà Weidel nhấn mạnh.

Đồng lãnh đạo đảng AfD cũng kêu gọi ngừng ngay viện trợ quân sự và tài chính của Đức cho Ukraine, đồng thời thúc giục chính quyền Đức tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán Ukraine - Nga và khôi phục đối thoại với Nga.

Theo một số cuộc thăm dò dư luận gần đây, AfD hiện là đảng chính trị được yêu thích nhất ở Đức.

Một cuộc khảo sát của Viện Nghiên cứu Xã hội và Phân tích Đức (INSA) được công bố hôm 7/6 cho thấy, tỷ lệ ủng hộ đảng này đạt 29%.

Trong khi đó, 77% số người được hỏi cho biết, họ không hài lòng với hiệu quả làm việc của Thủ tướng Merz - mức đánh giá thấp nhất trong nhiệm kỳ của ông.