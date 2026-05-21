Cuba sẵn sàng đàm phán

Cuba sẵn sàng điều chỉnh và mong muốn tiếp tục đàm phán với Mỹ, Đại sứ Cuba tại Liên Hợp Quốc nói với tờ The New York Times.

"Cuba sẵn sàng thảo luận mọi vấn đề với Mỹ. Không có chủ đề cấm kỵ nào trong các cuộc đối thoại của chúng tôi - trên cơ sở có đi có lại và bình đẳng", ông Ernesto Soberón Guzmán, Đại sứ Cuba, cho biết trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Tư.

Cuộc trò chuyện kéo dài một giờ là lần đầu tiên sau nhiều năm một quan chức chính phủ đương nhiệm của Cuba trả lời phỏng vấn chính thức với tờ New York Times.

Ông Soberón Guzmán cho biết chính phủ Cuba muốn nói với công chúng Mỹ rằng Cuba muốn hòa bình và hợp tác với Mỹ, bất chấp chiến dịch gây sức ép ngày càng gia tăng của chính quyền Trump đối với hòn đảo này.

Ngày 20/5, tờ Granma, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Cuba, ngày 20/5 đăng tuyên bố của chính phủ Cuba lên án Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc ông Raul Castro liên quan vụ bắn rơi hai máy bay năm 1996, cho rằng hành động này thiếu tính hợp pháp.

"Chính phủ Mỹ hoàn toàn không có tính chính danh lẫn quyền tài phán để đưa ra cáo buộc như vậy", tờ Granma trích đăng tuyên bố của chính phủ Cuba.

Đại sứ Cuba nêu các lĩnh vực có thể hợp tác với Mỹ

Chính quyền Tổng thống Trump đã áp đặt một cuộc phong tỏa dầu mỏ với Cuba, khiến quốc đảo này đối mặt với tình trạng khủng hoảng năng lượng, giá xăng dầu chợ đen vượt quá 40 USD một gallon và tình trạng mất điện kéo dài tới 22 giờ mỗi ngày.

Ông Soberón Guzmán cho biết hòn đảo này đã cạn kiệt nguồn dự trữ nhiên liệu và đang phải dựa vào dầu mỏ trong nước và năng lượng tái tạo, chủ yếu là từ các tấm pin mặt trời, để duy trì lưới điện.

Chính quyền Tổng thống Trump đã đề nghị viện trợ Cuba 100 triệu đô la Mỹ bằng thực phẩm và thuốc men để giảm bớt ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng năng lượng.

Ông Soberón Guzmán cho biết Cuba dự định chấp nhận viện trợ nhưng đổ lỗi cho lệnh cấm vận thương mại và phong tỏa dầu mỏ của Mỹ là nguyên nhân gây ra nhiều vấn đề kinh tế của hòn đảo.

Trong bối cảnh căng thẳng ngày càng gia tăng, Mỹ và Cuba đã tham gia đàm phán trong nhiều tháng. John Ratcliffe, CIA. Giám đốc CIA, đã đến Havana tuần trước để yêu cầu Cuba thực hiện những cải cách kinh tế quan trọng.

CIA cho biết trong một tuyên bố rằng ông Ratcliffe đã nói với các quan chức Cuba "rằng Mỹ sẵn sàng tham gia nghiêm túc vào các vấn đề kinh tế và an ninh, nhưng chỉ khi Cuba thực hiện những thay đổi cơ bản".

Ông Soberón Guzmán cho biết các quan chức Cuba nhận thấy nhiều lĩnh vực hợp tác cùng có lợi, bao gồm di cư, du lịch, nông nghiệp, sản xuất thuốc và chống buôn bán ma túy.

Ông từ chối đưa ra chi tiết cụ thể về những thay đổi tiềm năng đối với nền kinh tế hoặc chính trị của Cuba.