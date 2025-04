Quan chức cấp cao Mỹ lần đầu lên tiếng sau khi mất chức, bị hộ tống ra khỏi Lầu Năm Góc

Dan Caldwell, cựu cố vấn cấp cao của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth, mới đây đã đưa ra tuyên bố chung cùng với hai quan chức khác của Lầu Năm Góc để bày tỏ nghi ngờ về cuộc điều tra rò rỉ thông tin nội bộ dẫn đến việc họ bị sa thải trong tuần qua.

"Chúng tôi vô cùng thất vọng về cách chúng tôi bị chấm dứt công việc tại Bộ Quốc phòng [Mỹ]", Caldwell đăng trên X, "Các quan chức Lầu Năm Góc giấu tên đã bôi nhọ danh dự của chúng tôi bằng những cáo buộc vô căn cứ khi chúng tôi chuẩn bị rời vị trí".

"Chúng tôi vẫn chưa được thông báo cụ thể về lý do mình bị điều tra, liệu cuộc điều tra có còn tiếp tục không, hoặc thậm chí liệu có thực sự tồn tại một cuộc điều tra về việc "rò rỉ thông tin" ngay từ đầu hay không", Caldwell và 2 quan chức cho biết.

Đây là lần đầu tiên Caldwell lên tiếng kể từ khi Reuters tiết lộ rằng ông đã bị hộ tống ra khỏi Lầu Năm Góc hôm 15/4.

Dan Caldwell là một trong những cố vấn cấp cao nhất của ông Hegseth. Sau Caldwell, Lầu Năm Góc cũng sa thải các quan chức cấp thấp hơn là Darin Selnick, Phó chánh văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, và Collin Carroll, Chánh văn phòng của Thứ trưởng Quốc phòng Steve Feinberg.

Theo Reuters, tuyên bố của Caldwell, Selnick và Carroll có ý phủ định cáo buộc tiết lộ thông tin nhạy cảm hoặc thông tin mật. Họ nhấn mạnh rằng: "Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của an ninh thông tin và mỗi ngày đều nỗ lực bảo vệ điều đó".

Trước đó, ngày 15/4, Dan Caldwell đã bị hộ tống ra khỏi Lầu Năm Góc sau khi bị xác định có liên quan đến một cuộc điều tra về rò rỉ thông tin tại Bộ Quốc phòng Mỹ, Reuters dẫn nguồn tin quan chức Mỹ cho biết. Caldwell tạm thời bị đình chỉ công tác vì "tiết lộ trái phép".

"Cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành", nguồn tin quan chức của Reuters cho biết nhưng không cung cấp thông tin chi tiết về bản chất của vụ tiết lộ bị cáo buộc.

Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã có những động thái tích cực nhằm theo đuổi các vụ rò rỉ thông tin, một nỗ lực được Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ủng hộ nhiệt tình.

Biên bản ghi nhớ ngày 21/3 do Joe Kasper - Chánh văn phòng của ông Hegseth ký yêu cầu điều tra "các vụ tiết lộ trái phép gần đây về thông tin an ninh quốc gia liên quan đến các liên lạc nhạy cảm".

Biên Bản ghi nhớ của Kasper để ngỏ khả năng sử dụng máy phát hiện nói dối, mặc dù không rõ Caldwell có bị kiểm tra bằng máy này hay không.

Mặc dù Caldwell không nổi tiếng như nhiều quan chức cấp cao khác của Lầu Năm Góc, nhưng ông đã đóng vai trò quan trọng với tư cách là cố vấn cho Hegseth, Reuters nhận định.

Có thể thấy tầm quan trọng của ông trong một chuỗi văn bản bị rò rỉ trên Signal do The Atlantic tiết lộ vào tháng trước. Trong đó, ông Hegseth gọi Caldwell là đầu mối liên lạc tốt nhất từ đội ngũ của ông với Hội đồng An ninh Quốc gia trong giai đoạn chuẩn bị cho các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Houthi ở Yemen.

(theo Reuters)