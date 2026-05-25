Quan chức cấp cao EU sắp thăm Việt Nam, mang theo ‘món quà’ lớn

Y Vân
|

Chuyến thăm của Cao ủy châu Âu Ekaterina Zaharieva sẽ là bước tiến mới trong hợp tác giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) trong bối cảnh hai bên nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào đầu năm nay.

Cao ủy châu Âu phụ trách Khởi nghiệp, Nghiên cứu và Đổi mới sáng tạo, bà Ekaterina Zaharieva, sẽ thăm Việt Nam từ ngày 26 – 27/5.

Chuyến thăm nhằm tăng cường hợp tác giữa Liên minh châu Âu (EU) và Việt Nam trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (STI), trong bối cảnh quan hệ EU–Việt Nam vừa được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 1/2026.

Nhận định về tiềm năng của Việt Nam, Cao ủy Zaharieva cho biết đất nước đang nổi lên như một đối tác đổi mới sáng tạo năng động với tham vọng mạnh mẽ về khoa học và công nghệ, một hệ sinh thái khởi nghiệp sôi động cùng nguồn nhân tài nổi bật.

“Chúng tôi mong muốn cùng nhau đẩy mạnh hợp tác trong khoa học, công nghệ, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo; hỗ trợ các nhà đổi mới sáng tạo và nhà nghiên cứu trẻ; đồng thời tạo ra những cơ hội mới cho doanh nghiệp và các công ty khởi nghiệp của cả hai bên”, bà Zaharieva cho biết trước thềm chuyến thăm.

Trọng tâm của chuyến đi là chương trình Horizon Europe. Đây là chương trình tài trợ trọng điểm của EU dành cho nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, đồng thời thúc đẩy các cơ hội hợp tác và đầu tư mới giữa các nhà nghiên cứu, nhà đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp khởi nghiệp và doanh nghiệp của châu Âu và Việt Nam.

Nhân dịp này, Ủy ban châu Âu và Bộ Khoa học và Công nghệ của Việt Nam sẽ ký ký kết Ý định Thư về tăng cường năng lực nghiên cứu, thúc đẩy trao đổi trong khuôn khổ Horizon Europe và các chương trình nghiên cứu khác.

Trong khuôn khổ này, bà Zahariev sẽ trao đổi với các đối tác cấp cao của Việt Nam về những ưu tiên chiến lược và việc triển khai quan hệ đối tác song phương trong lĩnh vực khoa học đổi mới sáng tạo.

“EU sẵn sàng mở rộng hỗ trợ cho quá trình chuyển đổi kép của Việt Nam – xanh và số – đồng thời thúc đẩy các cơ hội đầu tư vào những công nghệ mới nổi như AI, bán dẫn, 5G, công nghệ không gian, an ninh mạng và nhiều lĩnh vực khác”, Cao ủy châu Âu nhấn mạnh.

