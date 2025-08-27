Quán cà phê "view xịn" mở từ 3h sáng cho khách xem diễu binh, có nơi dự tính "xuyên đêm": Nghe giá mà giật mình!

Những ngày này, khắp Hà Nội đang rộn ràng trong không khí chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Trên các tuyến phố trung tâm, cờ hoa rực rỡ, tinh thần náo nức lan tỏa khắp nơi. Trong đó, được chờ đợi nhất có lẽ là những màn diễu binh, diễu hành hùng tráng. Sau 2 buổi tổng hợp luyện vừa qua, sự háo hức đi xem của người dân và du khách lại càng sôi sục hơn.

Trước nhu cầu đó, nhiều hàng quán đã nhanh chóng có những điều chỉnh để phục vụ khách, đặc biệt là các quán cà phê nằm trên tuyến đường đoàn diễu binh đi qua. Đáng chú ý, một số nơi thậm chí mở cửa từ rạng sáng, hoặc dự định hoạt động xuyên đêm để khách có chỗ ngồi chờ xem, nhưng điều khiến nhiều người bất ngờ chính là… không hề thu phụ phí.

(Ảnh: LAIKA CAFE)

Laika Cafe chi nhánh trên đường Thanh Niên là một ví dụ. Quán cà phê này vốn có vị trí rất đẹp: tầng 1 rộng rãi, thoáng mát, view thẳng ra đường - cực kỳ thuận lợi để theo dõi các màn diễu binh, diễu hành. Theo chia sẻ từ đại diện Laika, trong những ngày 30/8 và 2/9 khi diễn ra các buổi diễu binh, diễu hành vào thời điểm sáng sớm, quán dự tính sẽ mở cửa từ 3h sáng để khách có thể đến sớm chờ xem. Đặc biệt, quán khẳng định không thu thêm bất kỳ khoản phí nào.

Thậm chí, Laika còn triển khai chương trình tặng kèm combo đặc biệt: cốc in Cờ đỏ Sao vàng, nắp ly hình Nón Lá cùng sticker "Tự hào" khi khách mua đồ uống.

(Ảnh: LAIKA CAFE)

(Ảnh: LAIKA CAFE)

Cũng gây chú ý không kém là Tiny Cafe trên đường Nguyễn Tri Phương - một quán cà phê có 3 tầng, trong đó tầng 3 sở hữu tầm nhìn thoáng, dễ dàng quan sát các màn diễu binh. Trước "cơn bão" tin nhắn đặt bàn, Tiny Cafe đã phải đăng thông báo xin lỗi khách vì không thể nhận giữ chỗ do quán nhỏ mà nhu cầu lại quá lớn.

Tuy nhiên, đại diện quán cũng khẳng định: Trong điều kiện cho phép, Tiny vẫn phục vụ bình thường, không phụ phí. Đại diện này tiết lộ, hiện tại quán có kế hoạch mở "xuyên đêm" từ 1/9 để khách có thể đến sớm, chờ xem diễu binh trong ngày trọng đại 2/9.

(Ảnh: Tiny Cafe 11 - Số 11, Nguyễn Tri Phương)

(Ảnh: Tiny Cafe 11 - Số 11, Nguyễn Tri Phương)

Hiện tại, khắp Hà Nội, không khí kỷ niệm Quốc khánh đang ngày càng sôi động. Cùng với cờ hoa, khẩu hiệu, những hàng quán như Laika hay Tiny góp phần đồng hành, tạo thêm không gian cho người dân và du khách tận hưởng trọn vẹn không khí lễ hội. Một ly cà phê nóng hổi, một góc nhìn đẹp và niềm tự hào dân tộc, tất cả đang hứa hẹn làm nên khoảnh khắc khó quên trong dịp 2/9 năm nay.