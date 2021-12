Quán cà phê Phố Đêm thành "động" nuôi gái mại dâm

Ngày 31-12, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, Công an huyện Thọ Xuân đã triệt xóa tụ điểm hoạt động mại dâm trá hình núp bóng quán cafe Phố Đêm do Lê Văn Bảy (SN 1995) làm chủ.

Theo Công an huyện Thọ Xuân, qua công tác kiểm tra hành chính, lực lượng công an đã bắt quả tang tại quán cafe có 2 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.



Tại cơ quan công an, Lê Văn Bảy khai nhận đã thuê Hoàng Văn Quân (SN 1995) đến làm nhiệm vụ trông coi và nuôi gái mại dâm. Khi khách có nhu cầu, Quân sẽ điều phối các gái mại dâm để bán dâm cho khách.

Đây là điểm mại dâm hoạt động phức tạp, gây nhức nhối trong nhân dân.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Thọ Xuân hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.