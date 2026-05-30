Quán cà phê ở Đà Nẵng bị khách Tây đập phá tanh bành

Thanh Ba
Nam du khách nước ngoài có biểu hiện kích động, liên tục đập phá tài sản quán cà phê ở Đà Nẵng.

Sáng 30/5, quán cà phê Gé nằm trên địa bàn phường Hải Châu, TP Đà Nẵng, thông báo đóng cửa quán sau khi cơ sở này bị khách Tây đập phá .

Thông tin ban đầu, tối 29/5, khi quán đang hoạt động bình thường thì một khách nước ngoài bất ngờ la hét, đập phá đồ đạc bên trong quán khiến nhân viên và một số du khách hoảng sợ, phải rời khỏi khu vực để đảm bảo an toàn.

Đồ đạc trong quán bị đập phá tanh bành. (Ảnh: Đ.N)

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy nhiều bàn ghế bị xô đổ, vật dụng trong khu vực quầy bar vương vãi dưới sàn, kính cửa bị vỡ, mảnh thủy tinh rơi khắp nơi. Một số thiết bị, vật dụng của quán bị hư hỏng. Bên ngoài vỉa hè, các mảnh kính và một số đồ vật bị văng ra đường.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, sơ tán người dân và khách ra khỏi khu vực nguy hiểm. Nam du khách có hành vi đập phá tài sản sau đó bị lực lượng chức năng tiếp cận, khống chế.

Nguyên nhân vụ việc, mức độ thiệt hại và tình trạng của người gây rối đang được cơ quan chức năng xác minh.

Cảnh tượng ngổn ngang bên trong quán cà phê. (Ảnh: Đ.N)

Giữa tháng 5 vừa qua, tại Đà Nẵng cũng xảy ra vụ người đàn ông nước ngoài đập phá ô tô, bẻ cần gạt nước.

Trong clip lan truyền trên mạng xã hội, người đàn ông cởi trần, mặc quần short leo lên nóc ô tô, liên tục đạp, đập mạnh rồi nằm trên nóc xe. Sau đó, người đàn ông nước ngoài này bẻ cần gạt nước của chiếc ô tô rồi mới rời đi. Thời điểm đó, xung quanh có nhiều người chứng kiến.

Nơi xảy ra vụ việc được xác định là khu phố du lịch An Thượng (đường Hoàng Kế Viêm, phường Ngũ Hành Sơn).

Ông Nguyễn Hòa, Chủ tịch UBND phường Ngũ Hành Sơn xác nhận sự việc xảy ra hôm 16/5 và cơ quan công an đã vào cuộc xác minh, xử lý. Người có hành vi đập phá tài sản là du khách người Nga. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định người này bị loạn thần.

